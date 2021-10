Registro Público de la Propiedad preparan guardias decembrinas

El Registro Público de la Propiedad de Torreón establecerá guardias decembrinas para no frenar la operación y se establecerán capacitaciones de todo el tema telemático para invitar, tanto a los desarrolladores de vivienda como a usuarios externos, que tengan la necesidad de saber cómo funciona este sistema, a fin de avanzar en los procesos.

Lo anterior fue informado por Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), como parte de los acuerdos que se lograron con el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila, Sergio Mier Campos.

De esta forma, De la Garza indicó que se resguarda la operación continua de la Canadevi. Al respecto, Mier Campos señaló que el Registro Público está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, en forma virtual, por lo que recomendó a los interesados ingresar a la página del Instituto Registral y Catastral, hacerse usuarios y aquí podrán hacer las revisiones de sus trámites o de conocidos, pues ahí se les indica en qué estatus se encuentra cada movimiento.

No obstante del avance en la oficina virtual, el funcionario estatal reconoció que las instalaciones del Registro en Torreón, ubicadas en la avenida Escobedo, no son las más adecuadas y reconoció que es urgente contar con otro espacio, pero aclaró que esta decisión no le corresponde a él y que se ha tratado de mejorar el servicio, por ejemplo, se donaron algunos climas de parte del Colegio de Notarios y del estado para la atención presencial.

El presidente de la Canadevi dijo que hay una digitalización de los libros pero todo trámite que cae en la faceta que aún no tiene esta actualización, son más tardados.