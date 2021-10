Pese a negativa, envían informe financiero

Pese a que ediles de oposición en Torreón votaron en contra del análisis del avance de gestión financiera del tercer trimestre de este 2021, se envió ayer viernes el informe correspondiente al Congreso del Estado de Coahuila, esto de parte de la oficina de la Tesorería de Torreón.

Así lo confirmó el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, quien señaló que la medida obedece al cumplimiento legal que se tiene con la autoridad legislativa en materia de rendición de cuentas, mismas que deben presentarse de acuerdo a un plazo y en forma adecuada, situaciones al margen de que el Cabildo de Torreón vote a favor o en contra de los avances de gestión financiera de algún periodo, ya sea mensual, trimestral o anual.

"La Tesorería cumplió en tiempo y forma, pasó por Comisión (Hacienda) la cuenta y en ese aspecto ya fue una decisión de los ediles no entrar a la revisión de la misma, toda vez que es del conocimiento público que no se aprobó el orden del día, sin embargo, el procedimiento marca que cumplió la Tesorería, en tanto que lo que corresponde y ya se hizo el día de hoy es enviarlo al Congreso del Estado".

Lara Galván además precisó que el procedimiento legal en esos casos es generalmente presentarlo ante el Cabildo, votarlo y enviar el sentido de esa misma votación junto con la información financiera correspondiente; cuando ello no ocurre se debe de enviar el informe de la Tesorería de Torreón con la documentación que indique al legislativo sobre la negativa de los ediles a revisarlo en Cabildo.

Recordó además que no es la primera ocasión en la que ocurre un hecho así; se remontó a los meses pasados y en el contexto de las campañas electorales, cuando los mismos ediles de oposición hicieron una acción similar, en la cual rechazaron un orden del día en sesión ordinaria con la meta de mostrar su desacuerdo en los temas financieros.

"Se indica que no se dio el voto en el sentido negativo, lo que corresponde es que el Congreso pueda tomar conocimiento y ellos valorar los informes trimestrales y mensuales… Estamos dentro de los plazos y términos, se vencía el domingo, pero pues siempre se hace así, ahora fue una decisión del Cabildo y la cual yo respeto. Yo les hice ver la situación legal que establece la obligatoriedad que establecen el Código Municipal y el Código Financiero, nuestra normativa, pero la decisión fue de esa manera", señaló el funcionario, quien además evitó brindar alguna opinión respecto a las recientes posturas de los ediles de oposición.

Al respecto el regidor de Morena, Ignacio Corona, reclamó a la presente administración por haber "carecido de oficio político, si hubieran tenido una atención o conducción política distinta, con apertura, con sensibilidad, con consciencia, probablemente esto hubiera sido resuelto, pero no lo hizo… Ni del alcalde, más que del secretario con el alcalde o la tesorera, o sea se suspende una sesión de cabildo y no hay ninguna reacción, es inconcebible, no hay ninguna reacción respecto a la atención".

A detalle

Sigue la polémica en torno al tema financiero en el Municipio de Torreón. *El miércoles pasado ediles de oposición se negaron a dar avance al análisis del avance de gestión financiera del tercer trimestre de este año. *Pese a ello la Tesorería de Torreón envió la información al Congreso del Estado; se alega cumplimiento reglamentario de parte de la administración. *El regidor de Morena, Ignacio Corona, criticó la medida y acusó a la presente administración de carecer de "oficio político".