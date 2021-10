Profesores solicitan dosis AstraZeneca

Más de 50 docentes que recibieron la unidosis de CanSino en abril de este año acudieron ayer al módulo de vacunación anti-COVID del Hospital General de Torreón para solicitar el biológico de la farmacéutica AstraZeneca.

Servidores de la Nación encargados de este punto de inoculación dijeron que los principales argumentos de los maestros son que "la CanSino no sirve" o que no pueden viajar porque la vacuna no es aceptada en otros países como Estados Unidos.

"Están yendo muchos maestros argumentando que el certificado con CanSino no les sirve para viajar a otro lado. Nosotros les explicamos que aunque los vacunemos con otro fármaco no hay manera en la que en estos momentos podamos hacer modificación de su certificado... Les pedimos que por favor estén atentos a información que se vaya a dar más adelante sobre la Estrategia de Vacunación a personal docente para que vaya pues en regla. Lo lamentamos mucho, pero no podemos modificar un certificado que ya tiene una vacuna registrada", expresó Cintia Cuevas Sánchez, delegada en La Laguna de Coahuila de los Programas federales para el Desarrollo.

Según datos de la Secretaría de Salud del estado, un total de 73 mil 40 trabajadores de la educación en Coahuila fueron vacunados en abril con CanSino. De esta cifra, 24 mil personas son de la región Lagunera.

La unidosis la recibieron docentes, investigadores, directores, prefectos, ATP, supervisores, jefes de sector, administrativos, trabajadores manuales, personal de oficinas centrales y personal de seguridad de las escuelas públicas y privadas de nivel inicial a superior.

Durante el arranque del ciclo escolar 2021-2022, Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica en el estado, informó que el Gobierno de Coahuila estaba gestionando ante la Federación un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para aplicarla al magisterio.

"Lo único que tengo de información para todo el sistema educativo es que el gobernador está haciendo gestiones para una segunda vacuna, ya que la CanSino fue una sola vacuna. Él (Miguel Riquelme) está haciendo gestiones a nivel federal para que sea una segunda vacuna para todo el sistema educativo, de maestros, trabajadores manuales y administrativos", señaló.

El subsecretario dijo que la autorización del refuerzo quedará a cargo del Gobierno federal, pues es quien está a cargo de la distribución de las vacunas.

Como se recordará, en agosto de este 2021, la farmacéutica CanSino recomendó aplicar un refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado por la empresa, el cual fue entregado en su momento a la autoridad sanitaria mexicana.

"La biofarmacéutica CanSino Biologics (CanSino BIO) informa que ha obtenido resultados nuevos, precisos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anti-COVID se mantienen elevados (en casi 70 por ciento) en las personas, seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis", indicó la farmacéutica en un comunicado.

Vacunación a docentes

