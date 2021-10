La revista Iter publicó recientemente un artículo de Malbéne que ha sido objeto de polémica. Algunos de sus colegas teólogos han llegado al extremo de tildar a ese texto de herejía. En él dice el maestro lovaniense:

"Me cuesta mucho trabajo creer en el infierno. Pienso que un castigo por toda la eternidad sería contradicción de la bondad divina. Creo que la misericordia de Dios es mayor que su justicia, y que su amor alcanza a todas las criaturas. Me atrevo a asegurar que eso del infierno es invención humana para inspirar temor a los fieles y venderles luego la esperanza de la salvación. Las únicas llamas que el Señor ha creado para el hombre son las de su encendido corazón. "Dios es amor". Todo lo demás que de él se diga es palabrería vana. En esas tres palabras caben todas las digresiones de los teólogos. Y ese infinito amor anula por sí mismo la idea del infierno. Por eso me resisto a creer en él. Si creyera en la condenación eterna dejaría un poco de creer en Dios".

Estas palabras de Malbéne han suscitado discusión. Por mi parte no sé decir si en ellas hay algo de heterodoxia o mucho de ortodoxia.