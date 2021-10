'Estamos en crisis', dicen apicultores de La Laguna

Los apicultores laguneros enfrentan una nueva crisis; la producción anual de miel se desplomó hasta un 85 por ciento.

Desconocen si la causa haya sido una cuestión genética de las abejas o alguna enfermedad que las haya atacado, situación que pone en riesgo a la apicultura en la región.

María Guadalupe García Rosas, presidenta del producto Apícola Comarca Lagunera región Coahuila-Durango, informó que años anteriores contaban con hasta 200 toneladas de miel entre sus tres cosechas, pero este año difícilmente lograron acumular 30 toneladas entre el mismo número de cosechas.

"Los apicultores estamos muy desconcertados porque no sabemos cuál es la razón por la que no hay producción... con esta última cosecha nosotros esperábamos tener una recuperación extraordinaria porque llegamos a los llanos con nuestros apiarios y estaban los campos floridos... se veían como sábanas blancas por la floración de la aceitilla. En el caso de la primera cosecha nosotros tuvimos buena entrada pero no era de aceitilla, era de otro tipo de flores", explicó la representante.

El hecho que desconcertó a los productores fue que en una de las producciones notaron que en algunas colmenas sí había la suficiente producción de miel y en otras nada, por lo que descartaron que haya sido un factor externo.

"Pensamos en un momento dado que la aceitilla iba a generar mucha producción pero aquí yo creo que el problema fue interno, fue de la colmena, porque en el mismo apriario había colmenas que sí había producción normal o extraordinaria y había colmenas que no tenían absolutamente nada de miel, entonces si fuera la cuestión externa hubiera sido parejo, sin embargo no fue así", comentó.

Ante tal panorama solicitaron el apoyo de expertos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el de José Luis Carrillo; también se enviaron muestras a la Universidad Autónoma de Guadalajara, de donde aún no se tiene fecha para obtener los resultados.

"Platicando con expertos como José Luis Carrillo, posiblemente haya sido la genética de las reinas que no generaron la suficiente postura para tener una colmena poblada. Las colmenas generalmente tienen entre 70 mil y 80 mil abejas y te encontrabas colmenas a un 50 por ciento de población, entonces posiblemente sea una de las causas el hecho de que las reinas no trabajaron al 100 por ciento", adelantó.

Mientras tanto, de acuerdo con García Rosas, se analiza la posibilidad de que los productores locales puedan generar sus propias abejas reinas, que sean locales. Para ello solicitarán el apoyo de Bienestar Federal para obtener la capacitación necesaria para concretarlo.

Pero además solicitarán apoyo de los tres niveles de gobierno, sobre todo para los productores que únicamente cuentan con ese ingreso y que por lo tanto se han visto seriamente afectados al enfrentarse a varios compromisos, sobre todo ahora que iniciará una etapa donde no hay floración y deben alimentar a las abejas con jarabes de azúcar y agua durante por lo menos cinco meses.

"Hay productores que habían establecido compromisos para poder adquirir equipos y eficientar sus procesos y con esa contingencia están incluso en una situación que no saben qué hacer… estamos en crisis", dijo la representante, quien no descartó la idea de que la apicultura en la región pueda desaparecer.