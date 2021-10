Regidor de Morena acusa falta de 'oficio político' en autoridades de Torreón

El regidor de Morena de Torreón, Ignacio Corona, reclamó este viernes a la administración municipal por haber enviado al Congreso del Estado el avance de gestión financiera del tercer trimestre de este año, esto pese a que en Cabildo el punto ni siquiera fue puesto a discusión debido a un rechazo de la oposición en el tema financiero.

Corona acuso a la administración actual de carecer de “oficio político”, pues en lugar de buscar los acuerdos necesarios para lograr opiniones en consenso dentro del Cabildo, se dejó de lado el recurso de la negociación y de la “cercanía” entre la oficina del alcalde y las diversas fracciones políticas.

“Esta administración ha carecido de oficio político, si hubiera tenido una atención o conducción política distinta, con apertura, con sensibilidad, con consciencia, probablemente esto hubiera sido resuelto, pero no lo hizo… Ni del alcalde, más que del secretario con el alcalde o la tesorera, o sea se suspende una sesión de cabildo y no hay ninguna reacción es inconcebible, no hay ninguna reacción respecto a la atención”.

Dijo que el acuerdo pudo haber sido enviado al Congreso Estatal incluso con una aprobación, pero siempre y cuando se hubiera mostrado disponibilidad, a la transparencia y la entrega de información que se pedía en la Sesión Ordinaria de Cabildo más reciente.

“Hay que recordar que el ayuntamiento es un órgano de naturaleza política, eso se pudo haber resuelto con algún acuerdo, alguna discusión fuera del Cabildo para establecer un acuerdo previo y ya subirlo, pero de entrada la cuenta pública que se envió, el informe trimestral no fue conocido y menos resuelto por cabildo, resuelto me refiero a que haya sido autorizado o rechazado”.

El edil de Morena además advirtió que los legisladores se encuentran facultados para rechazar el dictamen financiero del Municipio de Torreón, toda vez que no es la primera ocasión en que se envía información de ese tipo con la condicionante de no siquiera haber sido votados en el pleno del cuerpo edilicio.

“Claro, puede y considerando que no fue puesto a consideración del Cabildo, pues de entrada tiene una ya presentación negativa o que debe ser rechazado, independientemente del análisis profundo ya del ejercicio del gasto… Todo esto es consecuencia de la falta de oficio político, no hay un oficio político y no puede ayuntamiento u órgano de gobierno que carezca de oficio, nunca hemos sido tomados en cuenta y ahora se están viendo las consecuencias de no haber propiciado un puente de comunicación y de entendimiento, lo que hacemos nosotros es solicitando el rechazo a la orden del día, es con un criterio de anteponer los intereses de la población”, reclamó Corona Rodríguez.