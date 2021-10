Organización certifican internacionalmente a Facultad de Ciencias Biológicas de la UAdeC Torreón

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón recibió esta mañana el dictamen de Certificación Internacional del Programa Educativo de Ingeniero Bioquímico, por parte de Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA). Esta última es una organización para acreditación internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente para el mejoramiento dela calidad de la educación superior.

Certifica indicadores como el ingreso, promoción y permanencia del estudiantado, el modelo de aprendizaje, el plan de estudios, el uso de la tecnología, actividades de extensión, la visibilidad internacional así como la parte normativa, financiera y administrativa de cada institución. La ceremonia de acreditación fue encabezada por el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Velez y también acudieron Sandra López Chavarría, coordinadora de la Unidad Torreón, José Manuel Morales Santoyo, coordinador general de Relaciones Internacionales, Fernando Hernández Terán, director de la Facultad de Ciencias Biológicas y el director general de GRANA, Donato Vallín. En su intervención, el rector felicitó a la Facultad por cumplir con objetivos trascendentes y de beneficio a la sociedad, con la formación de profesionales comprometidos con su entorno y en el marco de un mercado competitivo y globalizado. Hernández Velez dijo que con la acreditación se garantiza que el programa educativo de Ingeniero Bioquímico está a la vanguardia, con calidad en infraestructura y que además es garantía de que las y los egresados cuentan con las competencias necesarias. “Hoy es un día histórico para este centro de estudios y que se encuentra inmerso en un proceso de mejora y transformación en la máxima casa de estudios, porque reafirma el quehacer y prestigio universitario en la calidad educativa, investigación y responsabilidad social, que se ejerce desde hace ya cuatro décadas en la región Laguna, el compromiso ahora es mantener el nivel e impulsar la innovación para incidir de manera acertada en el proceso de enseñanza de los estudiantes de la UAdeC y contribuir a la competitividad en el estado”, expresó. El director de la Facultad de Ciencias Biológicas subrayó que el logro es producto del esfuerzo y cooperación de toda la comunidad del plantel, así como del apoyo obtenido por la rectoría, la coordinación general de Relaciones Internacionales y la dirección de Asuntos Académicos para cristalizar las encomiendas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional, como lo es el conocimiento de excelencia, además de proporcionar confianza y certeza a los sectores que demandan profesionales altamente capacitados. Por su parte, el director general de GRANA, Donato Vallín, destacó el esfuerzo y compromiso de las autoridades universitarias y de la Facultad de Ciencias Biológicas con la calidad e innovación académica del programa de Licenciatura de Ingeniero Bioquímico, que cumplió con los estándares internacionales de pertinencia e impacto social de la formación profesional en esa disciplina. Este viernes, la FCB recibió la placa que da constancia oficial de la acreditación internacional GRANA con validez de cinco años, efectiva del 29 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2026. También se entregaron constancias al comité evaluador. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste