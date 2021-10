Danna Paola y Olivia Rodrigo sorprenden juntas ¿Tendrán colaboración?

Danna Paola y Olivia Rodrigo tienen más en común de lo que podría pensarse, ambas son grandes exponentes del pop de sus respectivos países, México y Estados Unidos. Las dos tienen un pasado en la actuación en programas de televisión para adolescentes de dos cadenas grandes televisivas, pero lo más importante es que ambas son mujeres poderosas.

A través de Youtube, las cantantes tuvieron una charla en donde hablaron sobre sus experiencias como cantantes y compositoras, así como de el lugar que ocupan en la música como mujeres.

Ambas compartieron uno de los momentos más importantes de su carrera:

Danna Paola señaló que ocurrió cuando escuchar por primera vez al público cantar la primer canción que escribió en su vida "Dos Extraños". Por su parte, Rodrigó señaló la primera vez que escuchó su "smash hit", "Drivers License".

Las dos estrellas crecieron frente a los reflectores, por lo que compartieron como no tuvieron la oportunidad de vivir situaciones normales como tener una graduación en la escuela

Olivia Rodrigo de 18 años, hizo su debut en Disney Channel en la serie Bizaardvark en donde interpretó por tres temporadas al personaje e Paige Olvera. En febrero de 2019 se convirtió en la estrella de la serie de streaming de Disney+, "High School Musical: la serie", en donde interpretó a Nina Salazar- Roberts, en donde demostró sus dotes de compositora con los temas "All I Want" y "Just For a Moment".

Tras el éxito en la serie, Rodrigo firmó un contrato discográfico con Geffen Records a principios de 2020, publicando su tema debut "Drivers License" el cual se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad de todo el mundo. Luego lanzó el álbum "Sour" colocándose como una de las cantantes más exitosas del año con temas como "Deja Vu", "Brutal" y el viral "Good 4 u".

Danna Paola de 26 años, inició su carrera en la telenovela infantil "Rayito de Luz" en el 2000, siendo una de las estrellas infantiles principales de Televisa, realizando varias telenovelas exitosas como "María Belén", "Amy, la niña de la mochila azul", "Vivan los niños" y "Atrévete a soñar".

Su carrera musical inició con su primer disco "Mi Globo Azul" publicado en el año 2001, lanzó varios discos de corte infantil como "Océano" y "Chiquita pero picosa". En 2012 lanzó su primer disco para publico juvenil del cual se desprendieron éxitos como "Todo fue un show", "Agüita" y "No es cierto".

Tras hacer teatro musical con "Wicked" y "Hoy no me puedo levantar", regresó a las telenovelas en Estados Unidos. Su carrera volvió a despegar al protagonizar la serie de Netflix "Élite", con la que aprovechó para regresar a la música lanzando los álbumes "Sie7e+" y "K.O".