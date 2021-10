'Yo no soy una perra, yo soy la loba', le responde Lyn May a J Balvin en canción

"Yo no soy una perra, yo soy la loba", le advierte entre bailes y música Lyn May a J Balvin, en respuesta a la canción "Perra" de Balvin, y por cuyo video el colombiano tuvo que disculparse recientemente.

"La vida disfruto y yo me doy gusto, al que me gusta yo lo ejecuto. Yo me lo como mmm… Yo lo disfruto mmm…J Balvin quién eres, que insultas mujeres, de dónde naciste, respeta mujeres…", canta la vedette de ascendencia china al lado de René Ortiz y OG El Movimiento, en un videoclip del que da un adelanto en sus redes sociales, tras la indignación que le causó la canción de Balvin.

"Eres una perra en calor, que está buscando un perro pa quedarte pega", cantaba el reguetonero que, dijo, no quiso faltar al respeto a las mujeres.

"Quiero ofrecerle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra", expresó el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Pero Lyn May se dio por ofendida y le reviró. Sin perder su estilo, entre plumas, lentejuelas, vestidos largos y entallados, Lyn May, de 68 años, se hace escuchar de nuevo como reclamo de parte del sexo femenino.

La vedette, quien fue reina de los centros nocturnos con sus espectáculos sensuales en los años 80, fue centro de críticas y burlas a principios de este mes, al promover un tratamiento de bótox que le dejó el rostro irreconocible y al que ella misma dijo no se volverá a someter.