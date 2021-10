Sader garantiza abasto de flores para celebración del Día de Muertos

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), para atender la demanda nacional de flor de Cempasúchil, este año fueron sembradas alrededor de dos mil hectáreas, de las que se estima un volumen similar al de 2020, cuando fue de 18.4 mil toneladas y 497 mil manojos, con valor total superior a los 87 millones de pesos.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, destacó el potencial de la floricultura nacional y llamó a adquirir flores, pan de muerto y frutas de temporada, entre otros, en los espacios de venta locales para mantener vivas nuestras tradiciones e impulsar a los productores y pequeños comercios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que está garantizado el abasto de flores de cempasúchil, crisantemo, terciopelo y nube, las cuales adornarán panteones, altares y sitios públicos en todo el país con motivo de la celebración del Día de Muertos, los próximos 1 y 2 de noviembre.

Detalló que, para atender la demanda nacional de flor de cempasúchil, este año fueron sembradas alrededor de dos mil hectáreas, de las que se estima se habrá obtenido un volumen similar al de 2020, cuando fue de 18.4 mil toneladas y 497 mil manojos, con valor total superior a los 87 millones de pesos (70 millones 143 mil pesos en el primer caso y 17 millones 267 mil en el segundo).

El titular de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, destacó que la floricultura nacional tiene gran potencial y, también, representa a México en el mundo, por lo que hay que preservar su producción y comercialización.

Reiteró el respaldo de la Secretaría y el reconocimiento a las y los productores de flores. "No bajaremos la guardia en esta actividad productiva, para que siga creciendo en beneficio de las agricultoras y agricultores de todo el país, porque va implícito nuestro origen, vinculado a nuestra cultura nacional", agregó.

Villalobos Arámbula llamó a la población a que adquiera flores, pan de muerto y frutas de temporada, entre otros, en los mercados locales y tianguis e “invitar a nuestros familiares, amigos y conocidos para que juntos mantengamos vivas estas tradiciones e impulsemos a los pequeños comercios y a los agricultores, que literalmente están poniendo estos productos del campo a nuestro alcance”.

Expresó el reconocimiento a las y los productores del país, porque, pese a las restricciones a causa de la pandemia y acatando las medidas de distanciamiento y de seguridad necesarias, no han cesado y no han dejado de seguir produciendo, logrando hoy más que nunca que el campo no se detenga.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el año agrícola 2020 se produjeron 18 mil 464 toneladas de cempasúchil, con valor de 70 millones 143 mil pesos y para el presente ciclo se prevé una cifra similar.

La entidad con mayor producción fue Puebla, con 13 mil 938 toneladas, seguida de San Luis Potosí, con mil 421 toneladas, e Hidalgo, con mil 218 toneladas en el lapso de referencia, detalló.

En el caso de la producción por manojos, se obtuvieron 497 mil 171, con valor de producción de 17 millones 267 mil pesos. Bajo esta modalidad, sobresale Michoacán como entidad sembradora con 282 mil 352 manojos, seguida de la Ciudad de México, con 99 mil 160, y Veracruz, con 51 mil 800 manojos.

Indicó que la Ciudad de México es la entidad con mayor producción de cempasúchil como planta de maceta. En el periodo 2015 a 2019 el volumen producido registró una tasa de crecimiento media anual de 4.3 por ciento, al pasar de un millón 170 mil a un millón 385 plantas.

La presente temporada fue de las más altas, con una producción de dos millones 800 mil plantas, superando las de los dos últimos años, de acuerdo con autoridades locales.

En lo que toca a otras flores, Agricultura señaló que en el año agrícola 2020 se obtuvo una producción de 12 millones 522 mil 963 gruesas de crisantemo, con un valor de mil 915 millones 692 mil pesos.

En este rubro sobresalió el Estado de México, con un volumen de 11 millones 733 mil 795 gruesas, seguido de Puebla, con 673 mil 002, y Morelos, con cien mil 879 gruesas.

Refirió que en el mismo periodo de producción se alcanzaron 409 mil 471 manojos de terciopelo, con valor de 15 millones 027 mil pesos. De esta flor resaltó el Estado de México, con una producción de 174 mil 538 manojos.

Mientras que la cosecha de nube se ubicó en 720 mil 275 manojos, con un valor de 28 millones 347 mil pesos. El Estado de México alcanzó un volumen de 407 mil 056 manojos, señaló el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.