Critican show de Arón Piper de Élite en Saltillo

El artista germano-español no solo vive de la actuación, sino también de la música, en donde incursionó en el género del trap. De hecho, su primera canción, Sigo, obtuvo muy buenas críticas; y lo mismo sucedió con el EP que lanzó este año, Nieve, aunque parece que sus en vivo no gustan tanto.

Y es que en redes sociales se ha cuestionado su presencia escénica durante sus actuaciones en México, e incluso algunos aseguran que pagar más de 500 pesos para verlo no vale la pena.

Esto referente a una presentación que dio en Saltillo, Coahuila el pasado 24 de octubre en el que se ve a Piper bailar y cantar sobre canciones de su compatriota Bad Gyal y Ms Nina de una forma “desangelada”.

De igual manera algunos mencionan que su show es cantar sus propios tracks sobre una pista.

Arón Piper inició sus presentaciones en México el pasado 9 de octubre en Hermosillo y a partir de ahí ha visitado Coacalco, Ciudad de México, Querétaro y próximamente Tijuana.

Me vale madre qué Arón Piper no sea cantante, “si he pagado cover para pedas culeras en el patio de una casa, que no pague por verlo a él” pic.twitter.com/6cOIgij3bn