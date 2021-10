‘Chucky’ revela en su serie que su ‘hije’ Glen es de género fluido

Chucky, la serie se estrenó el pasado 12 de octubre a través de la plataforma de streaming Star+ y los episodios se estrenan cada miércoles.

Tras su lanzamiento, usuarios de redes sociales viralizaron un video que corresponde al capítulo 2 de la serie, en la que el protagonista habla sobre su diabólica familia junto a “Tiffany”.

En dicho episodio de la primera temporada, “Chucky” tiene una conversación con “Jake”, el protagonista adolescente, a quien le cuenta que tiene un hijo y le especifica que es no binario y queer.

#Chucky Is Hilarious Love the Glenda reference from Seed Of Chucky!! pic.twitter.com/hw2Q81eHST