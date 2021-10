A Eduardo Santamarina ser villano le sienta bien

En sus últimos proyectos, el público lo ha visto de villano y eso es algo que le encanta porque "la gente tiene siempre muy presentes a los malos, como la reina de Blancanieves o 'Catalina Creel' en Cuna de lobos'".

Eduardo Santamarina celebra en entrevista exclusiva el éxito que ha logrado la telenovela La desalmada, misma que termina hoy a las 9:30 de la noche por Las estrellas y en la que él dio vida al malvado "Octavio Toscano". El actor charló del reto que fue encarnar dicho papel y además comentó que espera volver a Torreón con alguna obra de teatro el próximo año.

¿Cómo estás?

Muy contento de saludar a toda la gente de la Comarca Lagunera, agradecido por la respuesta que le dio el público local. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares de lunes a viernes con La desalmada.

Sin duda, dicho melodrama se volvió un fenómeno; tenía un buen tiempo que un proyecto de esta naturaleza no trascendía tanto.

¡Sí, caray!, el negocio de la televisión se abrió. Todo ha cambiado por las redes sociales, entonces la audiencia se pulverizó porque hay muchos contenidos que ver y que una novela clásica en canal abierto haya tenido cinco millones de televidentes en cuanto al rating hoy en día es maravilloso.

"Cuando yo empecé mi carrera, el que tuvieras cinco millones era un fracaso, en mi época casi medio país veía una telenovela, sin embargo, hoy en día lograr más niveles como estos cinco millones es un éxito, y gracias al público que aceptó La desalmada".

'Octavio Toscano' es un hombre machista, abusón y conflictivo, con todas estas características y otras más. ¿Fue un reto encarnarlo?

Así es. Mi chamba es crear personajes. El público vio a un 'Octavio' empoderado y poderoso, pero lo que la gente no ve es cómo era de niño, cómo fue educado y entonces ahí entra mi trabajo como actor tras irle metiendo cosas para que todo eso cuadre con lo que el escritor me está dando. 'Octavio' me divirtió mucho por todas las fechorías que ha hecho.

"Ahora, yo siempre trato de humanizar a mis personajes. En este caso, si 'Octavio' se hizo malo es porque tuvo muchas carencias de niño. Fue un tipo muy maltratado, creció con miedos y complejos, además el gran amor de su vida lo deja porque él no tenía dinero, así que creció con resentimientos".

El público odió tu personaje, pero también lo amó, ¿no es así?

Efectivamente. La audiencia me quería arrancar la cabeza, pero también le caía bien. Esa dualidad, de amor y odio, si un personaje la logra, qué padre.

-En fechas recientes los productores te han llamado para hacer villanos. ¿Cómo te sientes ahora que has sido el antagonista de diversas historias y no el bueno, como ocurría en tus primeros años de carrera?

De unos años para acá me han buscado para realizar malos. Durante muchos años hice el rol del virtuoso, del enamorado; los buenos, como les decimos. Y ahora me ha tocado construir el otro lado de la moneda y eso me funciona mucho porque me hace crecer mi rango como actor.

¿Con qué te quedas de esta telenovela?

Con un muy buen sabor de boca. Fue una gran experiencia. En otra época yo creo que fui vaquero porque disfruto mucho el tema de las haciendas, de los sombreros, de los caballos y todo eso lo viví en La desalmada.

Ha sido un año complicado, pero en tu caso no te puedes quejar, ya que el trabajo no te ha faltado.

Soy de los afortunados; tanto mi esposa (Mayrín Villanueva) y yo tuvimos trabajo. El año en plena pandemia hicimos Buscando a Frida y este año hicimos La desalmada, con todas las medidas sanitarias. Hay que saber enfrentar cualquier tipo de crisis y adaptarnos.

¿Qué recuerdos te trae la Comarca Lagunera?

En noviembre de 2018 les llevé la obra La verdad al Teatro Isauro Martínez. El año que entra haré una obra con la que espero volver a Torreón. Ustedes me tratan muy bien y además siempre como rico en La Laguna.