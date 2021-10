Alex Fernández inaugurará el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio

Un integrante de la dinastía Fernández se reporta listo para cantarle a los laguneros.

Alex Fernández será el encargado de inaugurar hoy el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio que justo lleva el nombre de su abuelo, Vicente Fernández.

Será la primera vez que que Fernández visite tierras laguneras, mismas que siempre ha recibido con los brazos abiertos a su padre y su abuelo.

El tiempo no perdona, Buscando el olvido, Te amar, Esta vida y El privilegio de amar (Su nuevo sencillo) serán algunos de los temas que entonará esta noche.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Alex compartió todos los detalles del concierto que ofrecerá en la región y lo nuevo que viene en su carrera en la industria de la música. "Me siento bien, me he estado preparando mucho, he estado muy enfocado en clases de canto, estos dos años que no hicimos nada por fuera, en lo personal me estuve preparando en todos los aspectos", comentó.

Durante la charla, Alex también agradeció el apoyo de los medios de comunicación y de los fans, quienes se encargan de posicionar a los artistas con su música.

"Estoy agradecido con los medios y el público, pues son quienes hacen esto posible, son quienes llevan a los artistas a donde tengan que llegar, se los agradezco de todo corazón", recalcó.

Alex Fernández invitó a nuestros lectores a 'olvidarse por un momento de la pandemia' con su show en el Palenque Vicente Fernández'en la Feria de Gómez Palacio. Aseguró que viene con un show completamente nuevo, con mejor equipo y un espectáculo genial.