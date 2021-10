Invitan a la plataforma del emprendedor del Tecnológico de Monterrey

En la novena edición del festival de INCmty, la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, el Life & Human Being summit buscará crear espacios que permitan el intercambio de ideas para generar soluciones innovadoras para el cuidado de la salud. El evento se realizará en formato digital del 8 al 10 de noviembre.

En este eje el objetivo es centrarse en el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de prácticas que propicien el florecimiento humano y la sustentabilidad. Este summit contará con diferentes actividades como conferencias, paneles y fireside chats con la participación de destacadas personalidades internacionales como Maye Musk, la creadora de tendencias, dietista, modelo y embajadora de organizaciones sin fines de lucro, hablará sobre su bestseller "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" donde comparte experiencias y algunos consejos prácticos recabados a lo largo de su vida.

También Joao Bocas, el reconocido experto en "Wearables" y en la transformación digital de la salud, platicará en el fireside chat "The Future of Wearable Technology" con David Albert, fundador y director médico de AliveCor, sobre el impacto de las nuevas tecnologías para mejorar la salud en general y cómo los emprendedores son el elemento clave para que estas sean accesibles para todos. María José Contreras, directora general de Promoción a la Competencia de Cofece, compartirá en su conferencia algunas propuestas para que la comunidad emprendedora se sume a la reactivación de la economía mexicana.

En el Panel, "las implicaciones de la diversidad e inclusión en la cultura organizacional y educación'', Bob López, jefe de Cultura y Diversidad e Inclusión de Walmart, Sonia Garza, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) e Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tec de Monterrey, explorarán las ventajas que presenta la diversidad e inclusión para las empresas y cómo estas pueden mejorar a la sociedad en general.

"Hoy más que nunca cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de las personas es un imperativo para toda la sociedad. Para esto es importante reunir a los líderes de este sector a través del Life & Human Being summit para que compartan su visión y propicien el desarrollo de emprendimientos que tengan la salud como uno de los valores fundamentales," comentó Josué Delgado, director de INCmty.