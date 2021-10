Pendiente de digitalizar 40 % del Registro Público de la Propiedad de Torreón

Cuatro de cada 10 documentos en el Registro Público de la Propiedad de Torreón no están digitalizados aún, por lo que persisten las demoras en los trámites y las quejas de los usuarios al respecto.

Sergio Mier Campos, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila, dijo que un 60 por ciento de los documentos en el RPP de Torreón están digitalizados, sin embargo, reconoció que son millones. Entonces, se trabaja bajo demanda, de acuerdo a lo que se va solicitando.

Cabe señalar que la empresa que hizo la digitalización cobró 260 millones de pesos, tardó dos años y medio y abarcó un 60 por ciento en todo el estado. Dijo que el próximo año se buscará terminar con esta digitalización, pero sería ya por parte del Instituto Registral, que estimó tomaría cerca de ocho meses.

Mier recordó que el gobernador, durante su campaña, recibió muchas quejas de los registros, por lo que se creó este Instituto y se hizo una revisión de los sistemas, donde se encontró que cada oficina se manejaba en forma independiente, de modo que se buscó homologar prácticas que estuvieran reguladas de otras partes.

"Todo es telemático ahora; si un notario no quiere ir al Registro, no necesita ir, la escritura se revisa en el sistema y, si hay un error, se regresa virtualmente, con 10 días para solventarlo, cuando ya subsana, llega a la oficina virtual, pero ya no hay firmas, ahora se utiliza el código QR, ahí te dice exactamente que el documento es válido, entre otros detalles", explicó.

Respecto a que pese a esta modernización en el sistema persisten las quejas sobre demora en el Registro Público, el funcionario dijo que Torreón es la ciudad que tiene más trámites debido a que está en continuo crecimiento; estimó que son cerca de 30,000 movimientos a octubre, en este año, cerca de 500 ingresos diarios.

Jesús de la Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, dijo que se reunieron con el funcionario para conocer cuál ha sido el avance en la implementación y operación del sistema del Registro Público en el estado.