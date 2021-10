Siempre estoy en boca de todos: 'Platanito'

Sergio Verduzco es un hombre tranquilo, pero cuando se transforma en "Platanito" la controversia se vuelve su mejor aliada; así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Platanito es totalmente polémico, siempre estoy en boca de todos. La gente está al pendiente de lo que hago, eso es algo que ya se quedó y es algo con lo que vivo y la verdad es que me gusta", dijo.

La controversia más reciente del payasito ocurrió hace unas semanas, luego de que este tocara el tema del lenguaje inclusivo a raíz de la persona identificada como Andra, que pidió en una clase virtual ser llamada "compañere" y no "compañera".

"Ne memes, se me entejé ene pelete de Chequelete #jejeje #peletedechequelete #chepenmeleshueves", escribió en su cuenta de Facebook, generando todo tipo de reacciones.

Al respecto comentó "no lo critiqué (el lenguaje inclusivo), más bien la gente decía que yo inventé dicho lenguaje por el chiste del chequelete y eso es algo que también me benefició".

Y es que Sergio recordó la vez que acaparó titulares por el chiste de la guardería ABC, algo que, con el paso del tiempo, le terminó beneficiando.

"Hace 12 años ocurrió esto. Hoy en día hay cosas peores, pero como hay tanta información día a día, todo se olvida rápido; a mí no, me tocó una época en la que por mucho tiempo se tocó mi polémica y créanme que no me hizo mal; al contrario, me volví muy famoso.

"A final de cuentas la gente no es tonta y se dio cuenta de que yo no soy el culpable del accidente. Hice un mal chiste, lo acepté y lo sigo aceptando", comentó.

Verduzco lamentó que en la actualidad los artistas deben cuidar al máximo todo lo que digan o posteen en redes sociales.

"Hoy en día ya no puedes decir absolutamente nada porque la gente lo toma a mal; pero miren, después de lo que viví aprendí a defender mi trabajo y la comedia; hay cosas peores, contar un chiste no es nada comparado con tanta maldad que hay en el mundo".

El artista celebró que este viernes por fin se reencontrará con los laguneros en la Velaria de la Feria Nacional Gómez Palacio, donde ofrecerá un show completamente gratis.

"Me siento lleno de vida y de emoción por poder regresar con el público tan hermoso de Gómez Palacio, de La Laguna. Volver a ver al público me entusiasma. Con su boleto de entrada a la feria podrán ver el espectáculo, eso está bien padre", reiteró.

Verduzco compartió que traerá a la región su Heavy Tour, el cual recién reactivó luego de que se desatara la crisis sanitaria por COVID-19.

"Voy con mi banda, Los Lunatics. Cuando empezó la pandemia suspendí esta gira y ahora la reactivamos, pero ya son las útimas fechas. Voy a poner a cantar y a bailar a los laguneros, además de entretenerlos", expresó.

El comediante expresó que "Diosito me dio otra oportunidad", luego de que enfermara de coronavirus de una forma grave y lograra recuperarse.

"Soy afortunado. Estuve al borde de la muerte. Fue muy difícil lo que pasé, no me esperaba que me fuera a ocurrir. Estaba en el hospital, a punto de morir y de repente, volver a laborar, imagínense lo feliz que me sentí y me siento".

Sergio Verduzco abrió su corazón y de esa manera reveló los motivos que lo llevaron a no dejarse vencer. "Mi familia, mi esposa, mis hijos fueron parte fundamental; aunado al amor a mi trabajo, para echarle ganas y salir adelante. Yo me decía 'no me voy a ir, no me va a vencer esta enfermedad'".