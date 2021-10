Zayn Malik es acusado de golpear a su suegra, la mamá de Gigi Hadid

Yolanda Hadid suegra de Zayn Malik y madre de la modelo Gigi Hadid, asegura que el cantante la golpeó la semana pasada, por lo que está considerando presentar un informe a la policía, aunque de momento no se revelaron mayores detalles.

De acuerdo al portal TMZ, los hechos ocurrieron hace unos días, en medio de los rumores que aseguran que el cantante y la modelo terminaron su relación.

Ante la noticia, el exOne Direction publicó un comunicado en el que rompe el silencio sobre el altercado.

"Como ustedes saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio y seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los problemas familiares no sean arrojados al escenario mundial para que todos puedan tocar y destrozar. En un esfuerzo por proteger mi ese espacio para ella, he acordado no contestar afirmaciones que derivan de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja que entró a nuestra casa mientras ella (Gigi) se encontraba lejos hace algunas semanas", dijo.

"Esto fue y debe ser un problema personal y privado, pero parece que ahora hay división y a pesar de mis esfuerzos para restaurar la paz en mi familia para que me permita criar a mi hija de la manera que ella lo merece, esto ha sido "filtrado" a la prensa. Tengo la esperanza de enmendar con todos los involucrados en las duras palabras compartidas y lo más importante, estaré pendiente de proteger a Khai y darle la privacidad que ella merece", concluyó.

Hasta ahora no han habido declaraciones.