Regidores de Lerdo cuestionan desarrollo de sesiones virtuales

El Cabildo de Lerdo sigue sesionando de manera virtual sin que exista una razón de peso, argumentaron varios de sus integrantes durante la sesión del pasado jueves.

La regidora Gloria Torres solicitó que se sometiera a votación regresar a las sesiones presenciales puesto que ya hay semáforo epidemiológico en verde. Su petición fue ignorada pues aunque se abordó el tema no se sometió a votación el punto por parte del secretario del Ayuntamiento, Dimas López.

El regidor Samir Rivera también opinó a favor de regresar a sesiones presenciales: "Si ya los conciertos, los juegos de futbol y las escuelas están yendo a clases, ¿por qué nosotros no?", dijo.

Mencionó que no se ha regresado a las sesiones presenciales pese a que ya no existe un motivo real para no hacerlo: "¿Cómo es posible que hasta los niños que ni vacunas tienen están yendo a la escuela y nosotros no?", dijo el regidor.

Al respecto, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, respondió que es "a consideración de todos y cada uno de ustedes lo de las sesiones presenciales", acotó.

El punto no fue sometido a votación tras ninguna de las anteriores intervenciones.

Los integrantes del Cabildo de Lerdo habían regresado a sesionar de manera presencial apenas el 24 de junio luego de participar en sesiones virtuales desde que inició la pandemia. Solo se habían celebrado cuatro sesiones de Cabildo hasta entonces porque en la sesión del 15 de julio se autorizaron dos semanas de vacaciones. Al regresar, el 5 de agosto, se informó que se suspenderían nuevamente las sesiones presenciales a partir del 12 de agosto debido al cambio de semáforo epidemiológico de amarillo a naranja. Por unanimidad se tomó la decisión de retomar las sesiones de manera virtual.

No obstante, las reuniones previas a las sesiones públicas del Cabildo sí las hacen de manera presencial los integrantes.