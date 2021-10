'La esencia de la lucha libre son sus valores'

Respeto a los aficionados y a la propia lucha libre, siguen siendo los aspectos más sagrados de ese deporte - espectáculo y que lamentablemente, en la actualidad se están perdiendo, coincidieron en entrevista tres auténticas leyendas del pancracio nacional: Solar, Negro Navarro y El Satánico.

Previo a su participación en la lucha estelar de la función del 67 aniversario de la Arena Olímpico Laguna, los veteranos y respetados gladiadores estuvieron en el foro de Siglo TV, para intercambiar opiniones dentro del espacio semanal "Meta a Fondo". Cada uno con más de 40 años como luchadores profesionales, son voz autorizada para opinar sobre el panorama de la lucha actual, en la que se privilegia el espectáculo aéreo y las controversias afuera del ring, a la lucha de llaveo y contrallaveo, a ras de lona.

TAREA DE LOS PROFESORES

"Yo pienso que la lucha a ras de lona no se ha perdido, pero muchos compañeros no la quieren llevar a cabo. No se si es muy pesada o por falta de conocimientos, pero creo que toda la gente que tiene su licencia debe estar capacitado como luchador, pero veo que se van más por la facilidad del micrófono, de interactuar más con la gente, por desgracia se está perdiendo la credibilidad del deporte, de lo que yo aprendí de mis contemporáneos, de lo que mis compañeros han fincado, la seriedad, ahora la gente ya no está creyendo en la lucha libre", lamentó Negro Navarro, quien otorgó la responsabilidad a los instructores, "no hay malos luchadores, sino malos profesores. Hay que educar a los jóvenes como deportistas y como personas, porque hoy ya se están perdiendo muchos valores", agregó.

Por su parte, "El Número Uno", Daniel López, El Satánico, señaló que aunque no se considera a sí mismo un maestro o profesor, sí trata de inculcar en los jóvenes el respeto a la profesión de luchador: "trato de comunicar a los luchadores que lo hagan con todo el respeto al público, principalmente. Que lo hagan con las bases que nos enseñaron nuestros maestros, como el de Solar y mío que fue Cuauhtémoc "Diablo" Velazco, quien era una persona sumamente estricta. Fue mucho sacrificio el que hicimos nosotros para prepararnos para ser luchadores y así nos formamos, de eso estamos hechos y hoy queremos seguir defendiendo la esencia de la lucha libre".

EL DEBUT

Otro aspecto que ha cambiado notoriamente entre las generaciones de luchadores, es la preparación hasta llegar a ser gladiador profesional: "antes durabas tres o cuatro años entrenando día y noche, nada de que vas una o dos veces a la semana. Eran friegas, haciendo sentadillas, lagartijas, dos a tres horas en el sol, bajar a luchar en la lona a mediodía, creo que en realidad tenías que querer a la lucha, para aguantar tanta friega y eso apenas para debutar", describió Solar.

Entre anécdotas, recuerdos y risas, las tres leyendas de la lucha libre mexicana coincidieron en que aspectos que se les inculcaron durante la "vieja escuela", deberían seguir predominando por el bien de la lucha libre y sus protagonistas.

50 AÑOS como luchador profesional, está por cumplir el legendario Negro Navarro.