Foto: Cortesía

Inicia vacunación de menores

En esfuerzo binacional, el gobernador Miguel Riquelme arrancó el programa "Trabajemos juntos", donde mil 100 menores de 12 a 17 años recibieron la primera dosis de la vacuna anti-COVID en las instalaciones del Puente Internacional 2 de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas. Por gestiones del Gobierno del Estado, Municipio de Piedras Negras y el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, suman ya 2 mil 384 adolescentes vacunados en esta frontera. "Me da mucho gusto venir a atestiguar que reciban la vacuna". "Para el Gobierno del Estado ha sido prioritario que no se detuviera ninguna industria, que no hubiera desocupación; y cada región ha hecho lo propio de acuerdo a su fortaleza, como el caso de la región Norte, donde predomina la exportación", subrayó.

Foto: Cortesía

Festival cultural universitario

En rueda de prensa encabezada por autoridades de diversas universidades, se anunció que el próximo 7 de noviembre arrancará la octava edición del Festival Cultural Cieslag 2021, en el Centro Cultural "Braulio Fernández Aguirre" de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en Ciudad Universitaria. El evento será coordinado por el Instituto Superior de Estudios Superiores en Educación Normal (IESEN), y por la UAdeC, Unidad Torreón, informaron el presidente de Cieslag, Israel Castro Muñoz, la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, y el director del IESEN, Blas López Zavala.

UA DE C