Élite confirma sexta temporada y una sorpresa decembrina para los fans

Aunque todavía no hay detalles sobre la trama de esta nueva temporada, ni la trama, ya que aun falta conocer que pasará durante la quinta etapa de esta historia, por lo que no se tienen muchas pistas reveladoras.

Lo que que sí, es que para calmar las ansias ante la quinta y sexta temporada, Netflix hará la misma estrategia que con la cuarta temporada con sus "Historias Breves", en esta ocasión se desarrollarán en un contexto muy decembrino. La primera entrega se estrenará el 15 de diciembre titulado "Phillippe Caye Felipe", el siguiente será "Samuel Omar" para el 20 del mismo mes; mientras que el último, "Patrick" llegará el día 23.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el lanzamiento de la quinta temporada, se espera que llegue en el primer semestre del 2022.

Por otro lado, se conoce que dos nuevos actores se unieron al cast, se trata de la actriz argentina Valentina Zenere y el actor brasileño André Lamoglia.

