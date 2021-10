Horario y canal para ver los partidos de la jornada 16 del Apertura 2021

La Jornada 16 de la Liga MX comienza este jueves 28 de octubre, significa que el cierre del Apertura 2021 está cerca, porque esta fecha es la penúltima del futbol mexicano.

El partido más atractivo del esta Jornada es el Clásico Joven, Cruz Azul vs América, es el enfrentamiento entre el actual campeón y el actual líder de la competencia.

Al estar en la recta final de la Liga MX, los equipos pelean por alcanzar un lugar en la reclasificación y hay enfrentamientos directos: Necaxa vs Mazatlán, Juárez vs Puebla, Santos vs Querétaro y Pachuca vs Pumas.

Consulta fecha y hora de la Jornada 16:

Jueves 28 de octubre

Atlas vs Xolos

19:00 horas

Transmisión: Afizzionados

Viernes 29 de octubre

Necaxa vs Mazatlán

19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, TUDN

Juárez vs Puebla

21:00 horas

Transmisión: Azteca 7, TUDN

Sábado 30 de octubre

Querétaro vs Santos

17:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Fox Sports 2

Pachuca vs Pumas

19:06 horas

Transmisión: Fox Sports 2, Claro Sports, Marca Claro (Youtube)

Tigres vs Chivas

21:10 horas

Transmisión: TUDN, Canal 5, Afizzionados

Domingo 31 de octubre

Toluca vs León

12:00 horas

Transmisión: TUDN, ESPN, Star+

Cruz Azul vs América

17:05 horas

Trasmisión: Las Estrellas, TUDN

Atlético de San Luis vs Monterrey

19:05 horas

Transmisión: ESPN 3, Star+