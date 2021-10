Buscan soluciones innovadoras para el cuidado de la salud en el festival de emprendimiento

En la novena edición del festival de INCmty, la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, el Life & Human Being summit buscará crear espacios que permitan el intercambio de ideas para generar soluciones innovadoras para el cuidado de la salud. El evento se realizará en formato digital del 8 al 10 de noviembre.

En este eje, el objetivo es centrarse en el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de prácticas que propicien el florecimiento humano y la sustentabilidad. Este summit contará con diferentes actividades como conferencias, paneles y fireside chats con la participación de destacadas personalidades internacionales como Maye Musk, la creadora de tendencias, dietista, modelo y embajadora de organizaciones sin fines de lucro, hablará sobre su bestseller "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" donde comparte experiencias y algunos consejos prácticos recabados a lo largo de su vida.

También Joao Bocas, el reconocido experto en “Wearables” y en la transformación digital de la salud, platicará en el fireside chat “The Future of Wearable Technology” con David Albert, fundador y director médico de AliveCor, sobre el impacto de las nuevas tecnologías para mejorar la salud en general y cómo los emprendedores son el elemento clave para que estas sean accesibles para todos. María José Contreras, directora general de Promoción a la Competencia de Cofece, compartirá en su conferencia algunas propuestas para que la comunidad emprendedora se sume a la reactivación de la economía mexicana.

En el Panel, “las implicaciones de la diversidad e inclusión en la cultura organizacional y educación'', Bob López, jefe de Cultura y Diversidad e Inclusión de Walmart, Sonia Garza, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) e Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tec de Monterrey, explorarán las ventajas que presenta la diversidad e inclusión para las empresas y cómo estas pueden mejorar a la sociedad en general.

“Hoy más que nunca cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de las personas es un imperativo para toda la sociedad. Para esto es importante reunir a los líderes de este sector a través del Life & Human Being summit para que compartan su visión y propicien el desarrollo de emprendimientos que tengan la salud como uno de los valores fundamentales,” comentó Josué Delgado, director de INCmty, “este summit es la mejor forma de terminar el festival por la importancia que conlleva, hoy en día considerando los tiempos que estamos viviendo, así mismo contar con la presencia de una personalidad de gran talla mundial como es Maye Musk”.

Este será el último eje de la novena edición de este reconocido evento, donde más de 16,000 participantes se reunirán para intercambiar experiencias, ideas y recomendaciones en más de 200 actividades en formato virtual que buscan mejorar todo el ecosistema de emprendimiento de la región.

Para conocer todas las actividades que se llevarán a cabo durante el Festival INCmty, incluyendo las mencionadas anteriormente y adquirir boletos para participar, puede visitar la página de internet https://incmty.com/festival