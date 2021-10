'Adiós Facebook', la red social cambia de nombre y ahora se llamará Meta

De manera oficial, la red social dio a conocer este jueves el que será su nuevo nombre, además de presentar el logo de éste.

BREAKING: Facebook has officially announced they’ve rebranded their company. Their new name is “Meta” #Facebook $FB #Meta #Crypto #News pic.twitter.com/dPSlNOL632

"Estamos al comienzo del próximo capítulo para Internet, y también es el próximo capítulo para nuestra empresa", dijo Mark Zuckerberg, CEO de la red social, quien confirmó el que será el nuevo nombre para ésta.

Here’s our first sneak peek at Facebook’s so called metaverse, a virtual place where you can hang out with friends and so much more. pic.twitter.com/Ld5AY0WIz3