'El futuro es hoy, viejo'; presentan auto volador que será lanzado en 2024

Años atrás habríamos dicho que "los autos aún no han evolucionado como nos prometió la ciencia ficción", pero hoy en día parece que algunos fabricantes hacen lo posible por sorprendernos y traer, cada vez a la realidad, ese spinner volador que vimos en "Blade Runner" o el DeLorean de "Back to the Future".

Con todos los productos cinematográficos, y que cada vez la movilidad presenta nuevos avances y tecnologías que los automóviles han implementado, no parece ser suficiente para imaginarse un auto volando por las carreteras en un día común, pero esto podría cambiar en los próximos años. Durante el "1024 Tech Day", evento que presenta las nuevas tecnologías de los futuros autos eléctricos inteligentes y de movilidad, los fabricantes XPeng, presentaron el concepto de un superauto volador que llegará en 2024. XPeng lleva presentándose como una de las marcas más avanzadas en cuanto a nuevas tecnologías en automóviles eléctricos en los últimos años, compitiendo con los grandes como Tesla. Ahora apuesta por los vehículos voladores. El auto volador es desarrollado por la afiliada de XPeng’x Urban Air Mobility mejor conocida como HT Aero. A diferencia de otros prototipos, este concepto se presenta como un superauto de carreras con estilo futurista, así como funcional de cuatro ruedas, pero que "esconde" dos alas desplegables con hélices. La compañía no presentó mayores detalles sobre el nuevo concepto, pero mencionaron que se desarrolló internamente con la mejor calidad y estudios para brindar la mayor seguridad, un diseño liviano y un mecanismo de rotores plegables. Cuando el automóvil está estacionado, dos puertas en forma de 'ala de gaviota' se despliegan permitiendo que los rotores giren sobre su eje para que las puertas o "palas" se extiendan, lo que permitiría que el automóvil despegue y aterrice sin mayor complicación de manera vertical. El diseño se presenta como un modelo aerodinámico futurista y funcional, así como las ruedas traseras que están parcialmente cubiertas. El interior tiene un sistema de alta tecnología con sistema de infoentretenimiento y una pantalla integrada en el volante junto a un divisor central con controles especiales para el viaje en las alturas. Si bien, el concepto parece difícil de imaginar, los fabricantes chinos mencionaron que ya han hecho pruebas de vuelo con algunos prototipos, pero que en 2024 se planea el lanzamiento del superauto volador. Asimismo, señalaron que será apto para transitar por las carreteras de manera cotidiana. Previo al lanzamiento del superauto, XPeng anunció que están planeando lanzar un sistema de asistencia al conductor "XPilot 3.5" a principios del próximo año. Este sistema permitirá ver en 3D, así como reconocer clasificar y anotar la posición de los objetos que estén a su alrededor. Aún no se conocen mayores detalles del futuro del auto, pero los fabricantes apuestan por la movilidad vía aérea con este nuevo concepto, así como es posible que se agregue este sistema de asistencia al superauto previo a su lanzamiento en 2024. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste