Tránsito y Vialidad mantendrá vigilancia en periférico de Torreón para evitar accidentes

lalo4323

Hoy, 11:39 am

publicado por: Eduardo Rodriguez rodriguez

porque no se ubican desde las 6:40 AM en los puntos estratégicos para dar vialidad en el ingreso a las escuelas, porque no se ubican desde la 1:30 pm en los mismos puntos para que continúe esa misma vialidad, a las 7:10 en la salida de los trabajos hacia sus casas y que se forma el congestionamiento de autos en todas las vías de la ciudad, es un caos; claro que no lo harán porque ahí no agarran dinero, ahí no hacen multas

