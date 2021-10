Emprendedor lagunero crea acogedor espacio con temática de Harry Potter en Torreón

En el Centro de Torreón hay un portal al mundo de la magia y fantasía de Harry Potter, aquí puedes tomar una cerveza de mantequilla, ser fichado como mago de Hogwarts o cenar bajo la custodia de un dementor.

Un fin de semana, en una carne asada, Diego y sus primos charlaban sobre la necesidad de que hubiera un espacio donde los laguneros pudieran trabajar en línea en un ambiente tranquilo y cómodo, o llegar al terminar su jornada, tomar un café con un postre y pasar un buen rato con los amigos o la familia.

Diego Armando Martínez Gutiérrez tiene 27 años. Cuando era pequeño, su familia vivió en una comunidad aislada en las montañas, por lo que no había servicio en la televisión, sin embargo, contaban con reproductor de DVD y consiguió toda la saga de Harry Potter, por lo que estima que vio cada película unas 350 veces.

"Siempre me gustó mucho y cuando buscaba qué hacer, surgió la idea, platicando con mis primos, nos encantaba Harry Potter, nos gustó la idea y de ahí surgió", comenta el originario de San Pedro. Estudió Nutrición y se dedica a la educación, por lo que, durante la pandemia, trabajaba en línea.

Junto a sus primos, comenzaron a inventar recetas, con especial énfasis en la cerveza de mantequilla, bebida icónica de la saga, y en diciembre de 2020, en plena pandemia por COVID-19, abrió sus puertas La Madriguera, como el primer restaurante con temática de Harry Potter en la región.

"Fuimos los primeros con el tema en La Laguna, ya vamos para un año, empezamos con un proyecto muy chiquito, no teníamos decoración, eran cosas impresas que tenía yo mi casa, cosas que me prestaron, que me regalaron, explotó en redes sociales y poco a poco hemos ido creciendo", comenta.

El negocio ubicado en un callejón interior sobre la calle Degollado ha ido creciendo, pues arrancó con un edificio, tres mesas y algo de producto a la venta, pero poco a poco ha ido anexando el patio y un segundo edificio. El restaurante recibe a niños pequeños con padres que son fans de la saga, hasta menores que lo descubrieron recientemente en las redes sociales. Se ha convertido en escenario para pedidas de mano y fotografías de bodas, pues existe una gran aceptación, incluso de aquellos que desconocen por completo la saga.

El menú también ha crecido, pues los clientes comenzaron a pedir más alimentos salados, antojitos para compartir. El producto estrella es la cerveza de mantequilla, como una malteada, sin alcohol, que sí lleva mantequilla pero con un sabor ligero y no grasoso, con contrastes dulces.

El joven confiesa que su personaje favorito es Dolores Umbridge, pues considera que tuvo un impacto inmenso, pues la gente realmente la odia, especialmente en la película, donde hubo una excelente interpretación de la actriz.

Diego impulsa, además, una "tienda mágica", un espacio para que otros emprendedores puedan vender sus productos, como una forma de apoyarles. Considera que ser emprendedor en México, en tiempos de pandemia, es muy difícil pero muy gratificante. Aconseja a quienes quieren abrir su propio negocio a que confíen en sí mismos y que no se comparen con otros.

"A la gente que está pensando aventarse, les recomiendo que lo hagan, es muy difícil, es a veces preocupante, a veces hasta depresivo, pero te ofrece beneficios muy padres, yo ya dejé mi otro trabajo y soy la persona más feliz del mundo teniendo mi local", dice, "la gratificación que te da ver las sonrisas de la gente es indescriptible".

En la saga, La Madriguera era el hogar de la familia Weasley y luego sede de la orden del Fénix, una vivienda mágica que se convirtió en un segundo hogar para Harry, entre sus atributos, se le describe como muy acogedora, que ha sido la característica principal que ha buscado Diego para su local.