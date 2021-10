'Que siempre no'; Blizzard cancela su expo de videojuegos para inicios del 2022

La compañía Blizzard anunció recientemente que no organizará su evento BlizzConline a principios de 2022 como había señalado anteriormente. A finales de mayo, cuando fue cancelada BlizzCon 2021, el estudio dijo que su plan era organizar un evento global a principios de 2022 que presentaría componentes tanto en persona como en línea. No obstante, eso no sucederá.

"Cualquier evento de la BlizzCon requiere de todos y cada uno de nosotros para que suceda, un esfuerzo de toda la empresa, impulsado por nuestro deseo de compartir lo que creamos con la comunidad que tanto nos importa", dijo la empresa. "En este momento, sentimos que la energía que se necesitaría para montar un espectáculo como este está mejor dirigida a apoyar a nuestros equipos y progresar en el desarrollo de nuestros juegos y experiencias". Blizzard planea tomarse un tiempo para reimaginar la BlizzCon Sin hacer referencia directa al escándalo de acoso sexual que ha sacudido al estudio en los últimos meses, Blizzard señaló que planea tomarse un tiempo para "reimaginar" la BlizzCon. "Cualquiera que sea el aspecto del evento en el futuro, también debemos asegurarnos de que se sienta lo más seguro, acogedor e inclusivo posible", dijo la firma. No es de extrañar que Blizzard quiera reelaborar el evento. Una de las acusaciones más serias hechas por en contra de la firma, fu realizada por el Departamento de California de Vivienda y Empleo Justo. Según la agencia, el espectáculo anual fue el sitio de la infame "Suite Cosby" donde los empleados de Blizzard, incluido el ex director creativo de World of Warcraft Alex Afrasiabi, presuntamente acosaron sexualmente a un grupo de mujeres. BlizzCon BlizzConline, o simplemente BlizzCon, se llevaba celebrando desde hace 16 años todos los años como el escaparate donde el estudio anunciaba sus novedades, y solo se había dejado de celebrar en 2020 por la Covid-19, aunque finalmente tuvo lugar en formato en línea este mes de febrero. A pesar de la cancelación de BlizzConline 2022, la compañía ha asegurado que seguirá lanzando juegos y actualizaciones para los títulos existentes de sus franquicias, entre las que se incluyen World of Warcraft, Diablo y Overwatch. Overwatch 2 y Diablo IV son sus dos próximos grandes proyectos. El primero ha superado "una importante meta interna"; el segundo continúa en progreso.