La Miscelánea Fiscal limitará las donaciones: Canaco

La limitación en las donaciones equivale a que el Gobierno se dé un balazo en el pie, pues significa dejar de atender a cerca de 20 millones de mexicanos en vulnerabilidad, que son a quienes apoyan las Organizaciones No Gubernamentales y que podrían quedar en el desamparo total, consideró Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

"El Gobierno se está dando un balazo solo, está limitando las donaciones a las ONG, que sirven para atender a toda esa población que ellos no pueden atender; eso le comenté a un diputado de Morena, en México, pero no lo pude hacer entender, solo repiten la narrativa que ya tienen estudiada y lo único que van a hacer es mucho daño a México", expuso.

Explicó que la modificación que se hace para los donativos es en cuanto a las deducciones personales, que aplica solamente para las personas físicas, limitados a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o el 15 % de su salarios, pero en la reforma que se aprobó ya se incluyen en esta limitante, lo que implicará menores donaciones a las ONG.

"No nos afectaron a los contribuyentes, afectaron a los cerca de 20 millones de mexicanos que son atendidos por las ONG y que quedarían en el desamparo total, pues el Estado no los atiende", comentó.

Dijo que esto no se trata de ideología, pues ya no están compitiendo por un cargo de elección popular, sino que ya se trata de trabajar, lo que no están haciendo.

"Ojalá reconsideren su postura y hagan los cambios que se necesitan", dijo. "Los diputados no afectaron a los contribuyentes, afectaron a los electores; las empresas siguen igual, donando de forma normal".

Serna Muñoz consideró que en Coahuila se tuvo muy buena respuesta de los diputados federales, pues atendieron diversas reuniones y foros donde se expusieron interrogantes en torno a la Miscelánea Fiscal 2022.

"Hubo mucho acercamiento, mucha apertura, votaron en contra de esta Miscelánea Fiscal, pero desgraciadamente, cuando hablamos con la contraparte, con los diputados de Morena, no hay forma de diálogo con ellos, todo es un decálogo dicho desde arriba".