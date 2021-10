Autoridades definen protocolos para cementerios en La Laguna

Arrancó el operativo de vigilancia sanitaria en cementerios de la Comarca Lagunera, en el que participan autoridades del Gobierno de Coahuila y del Municipio de Torreón.

En punto de las 10:00 horas de ayer miércoles un contingente de ambos órdenes de Gobierno se dio cita en el Panteón Municipal número 2 de Torreón; ahí iniciaron formalmente las acciones para establecer los aforos, dinámicas de vigilancia y ordenamiento general de ese tipo de espacios.

Fue el encargado de la Coordinación de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, Luis Morales, quien indicó que los panteones estarán abiertos durante los días 1 y 2 de noviembre, aunque el llamado a la población es que acudan preferentemente los días anteriores y posteriores a la celebración del Día de Muertos.

"Es una acción coordinada entre los distintos niveles de inspección del Gobierno del Estado y del Municipio, en los cuales vas a ver a gente tanto de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Salud, de Protección Civil del Estado y del Municipio como de Inspección Municipal y de Plazas y Mercados, que juega un papel bastante importante en el ordenamiento del ambulantaje que se genera en torno a esta actividad… Va a ser un fin de semana fuerte, va a empezar desde el 30 de octubre y obviamente va a tener su fuerte el 1 y el 2; pensamos que el domingo 31 y el día 2 (noviembre) van a ser los días fuertes", anticipó Morales.

El funcionario estatal además señaló que, aunque no hay restricciones formales, se pide también que las visitas sean en grupos reducidos, sin niños pequeños o adultos mayores que tengan algún padecimiento y que los ponga en riesgo al sufrir algún contagio del COVID-19.

En todo momento se vigilará que los asistentes porten el cubrebocas de forma adecuada, además de que se observe la instrucción de mantener la distancia social.

TAMBIÉN LEE: Coahuila realiza mega operativos en 48 panteones

Las autoridades precisaron que el tiempo máximo de estancia dentro de los cementerios será de una hora, sin presencia de grupos musicales y que puedan derivar en alguna situación de desorden.

ORDENAMIENTO DE COMERCIOS

Por su parte, el encargado de Plazas y Mercados de Torreón, Luis Alberto Mendoza, afirmó que sí se permitirá la tradicional venta de productos afuera de los cementerios, pero en todos los casos se tendrán espacios entre cada puesto, además de que se observará el cumplimiento de los protocolos sanitarios entre los encargados de las ventas.

VER MÁS: Dan luz verde al Mercado de las Flores en Torreón

"Se maneja mediante un permiso que se otorga en el departamento; esto tradicionalmente tiene décadas, tiene 30 o 40 años, son los mismos vendedores que ya saben sus delimitaciones, nada más nosotros lógicamente hay que cuidar que no se extiendan, que no incumplan con las medidas a las que tienen ellos permiso y que además pues tengan todas las acciones sanitarias… Si no cumplen con las instrucciones, serán retirados; nosotros seguimos con los operativos de los panteones y con el (Mercado) de las Flores", dijo Mendoza.

Operativo

Buscan autoridades evitar mayores contagios del COVID-19 en la jornada del Día de Muertos.

*Se atenderán de manera sanitaria y comercial unos 10 panteones en las ciudades de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca.

*No estará permitido el ingreso de grupos musicales a los cementerios.

*Piden que visitas sean de máximo 1 hora, además de que se evite acudir con niños pequeños o adultos mayores enfermos.