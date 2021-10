Laura Bozzo arremete contra México; 'gente de mie...'

Justo cuando la vida parecía darle un respiro a Laura Bozzo con la suspensión de la orden de arresto en su contra, la peruana vuelve al ojo del huracán tras darse a conocer unos audios donde despotrica contra México y su gente.

Dichas grabaciones fueron reveladas por los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani en su programa de YouTube Chisme No Like y en las cuales "la señorita Laura" muestra su inconformidad con Televisa y otras personalidades de la farándula nacional, entre ellas Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y hasta la conductora Yolanda Andrade.

Bozzo argumenta que en Televisa nunca la quisieron, señalando principalmente al productor Pepe Bastón y a su esposa Eva Longoria; la conductora de Laura Sin Censura señaló que su única oportunidad en la televisora fue porque se encontraba en una crisis de rating contra TV Azteca.

"Son gente de mier#$% ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaban ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron", se escucha decir a Laura Bozzo.

Asimismo, la también abogada expresa que muchos de los logros que tuvo en Televisa se debieron a que ella se movió para lograrlo y no porque la televisora la apoyara.

"Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado", dice Laura Bozzo en el audio.

Además de su molestia con la empresa de los Azcárraga, Bozzo se expresó en contra de Yolanda Andrade tras hablar de la sexualidad y vida privada de Verónica Castro.

"A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja", se le escucha decir.

Por si fuera poco, Laura Bozzo aseguró que era una pesadilla vivir en México, país que por años la cobijó tras problemas legales en su natal Perú.

Ante estas declaraciones cientos de personas se han ido en contra de ella a través de los distintos canales.