Alex Fernández está de luto; 'se va un pedazo de mi corazón'

El cantante mexicano Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, compartió en redes sociales un emotivo mensaje para despedirse de un ser querido de su familia.

Fue a través de Instagram que el intérprete de El Tiempo no Perdona compartió una fotografía junto a su perrita chihuahua "Zarita", quien estuvo a su lado durante 17 años.

"Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña… Espero Dios me de la fortuna de volverte a tener en mi vida! Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amare toda la vida… todo el tiempo…", escribió el heredero del linaje Fernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Fernández (@alexfernandez.g)

El cantante demostró su amor por su mascota a la cual consideró como parte de su familia.

Rápidamente fans del intérprete le demostraron su apoyo a través de la sección de comentarios del a publicación.

Alex Fernández visitará a La Laguna cuando se presente el 29 de octubre en la Feria de Gómez Palacio, en el palenque que fue nombrado en honor a su abuelo Vicente.