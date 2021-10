Laura Flores habla de su salida de MasterChef Celebrity y de su amor por La Laguna

"Justificaciones hay muchas, pero la realidad es que metí la pata, lo acepto", dice sin tapujos Laura Flores luego de que saliera de MasterChef Celebrity por cometer dos errores, recoger del piso unos espárragos que se le cayeron y volverlos a poner en el plato, así como la falta de cocción en un postre al que bautizó como "Válvula de escape" en el Reto de eliminación del viernes pasado.

Flores habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su despedida de la "Cocina más famosa de México" y aprovechó para echarle flores a la Comarca, tierra que conoce muy bien.

Vía telefónica, la intérprete de El alma no tiene color aceptó entre risas que por ahora no quiere saber nada de espárragos.

"En verdad que por la tensión se me cerró el mundo, yo pensé '¡Ay!, total es televisión, no se los van a comer (los espárragos). Nunca me pasó por la mente que se iban a comer algo del piso; el chef Adrián Herrera me preguntó, '¿por qué los pusiste y yo dije 'por tonta'. Pensé 'con esto ya valí gorro", contó Laura Flores al respecto.

La actriz y cantante externó que se encuentra tranquila y satisfecha por todo lo que logró en MasterChef Celebrity.

"Me siento bien y contenta. Siento que este MasterChef Celebrity será el primero de muchos más. La experiencia no me la quita nadie y les cuento que aprendí mucho más de la gastronomía y me dio un gusto más grande por la comida", sostuvo.

Con esa buena vibra que le caracteriza, la cual transmitió por el auricular, Laura manifestó que hizo grandes amigos durante el reality show culinario.

"Stephanie Salas es una tipaza; Aída Cuevas, una reina; Mauricio Islas es el hombre que muchas mujeres quisieran tener ya que es todo un caballero; Patricia Navidad es formidable y bueno todos los compañeros, en verdad, que son lo máximo", relató.

Laura sostuvo que como sus hijos, "comen tres veces al día" no para de trabajar.

"Por eso vienen más proyectos. Todo está bien, tengo mi trabajo, tengo un negocio que va creciendo y bueno en verdad que me encuentro agradecida por tantas bendiciones".

Por otro lado, la intérprete compartió que la música sigue en su vida por lo que lanzará en breve nuevas melodías.

"Hace unos meses lancé el tema Decir te amo. Grabé con Andy Zuno un dueto que saldrá a finales de año. Estamos seguros que les va a gustar demasiado".

Aceptó Laura que la corona de su carrera musical es el tema Te felicito que a la fecha le sigue dando satisfacciones.

"Es un ícono en mi trayectoria. Es mi canción favorita, la que abrazó con todo mi corazón y Piel de otoño ha sido mi novela favorita".

Laura Flores expresó que espera volver muy pronto a la Comarca Lagunera, sitio que le encanta.

"Me fascina bastante La Laguna, espero ir muy pronto. Le mando un saludo a mi gran amigo Jesús Nava (Diseñador de imagen)".