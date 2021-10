Presentan Torneo de Golf de la Sonrisa Azul

torreón, c

- Será el próximo viernes 12 de noviembre en el Campestre Torreón, cuando se lleve a cabo la quinta edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul. La presentación oficial, se hizo ayer en las instalaciones del propio club.

En el anuncio, estuvieron presentes Fernando Vázquez de la Fundación Sonrisa Azul, así como Julián Alba, Director de La Rosita. Como es una costumbre, todo lo recaudado en concepto de inscripciones, servirá para que la institución siga alcanzando sus objetivos, a favor de los niños con autismo en La Laguna.

Previamente a la ronda de 18 hoyos que será por escopetazo al filo de las 11:00 horas, se tendrá el jueves 11 por la noche, el Torneo de Putt, donde también habrá premios para los ganadores y participantes.

Los equipos serán de 4 jugadores, que deberán sumar un hándicap mínimo de 54 en una única categoría, con el tradicional sistema a Go Go. Cada integrante de los foursomes, buscará la gran cantidad de premios existentes en el campo, así como en la rifa en la ceremonia de premiación.

Podrán jugar equipos con menor hándicap, pero no competirán por trofeos. Sí lo harán golfistas aficionados infantiles-juveniles, damas y caballeros. Los profesionales podrán participar, pero no tendrán derecho a los premios de O'yes y Hole in One, además que su equipo no tendrá derecho a ser ganador en la competencia.

Caballeros y juveniles de 14 a 18 años, saldrán de marcas blancas, los Senior's (60 años y mayores) de las doradas, al igual que las Damas juveniles (16-18 años) y universitarias, mientras que las Damas e Infantiles de 13 años y menores, de las marcas rojas.

Los desempates por los tres primeros, lugares se determinará por comparación de tarjetas, premiándose con trofeo al foursome campeón, subcampeón y los ocupantes de la tercera posición.

Al primer hole in one en el 4, se hará acreedor a un BMW serie 1 hatchback, en tanto que en el 7, a una Harley Davidson Street Bob 2021. Se premiará a las 5 mejores O'yes en los 5 pares 3 (4, 7, 12, 15 y 17), los cuales no serán acumulables.

En cuanto a las inscripciones se refieren, que ya llevaban más del 50 por ciento, se realizan en la Coordinación Deportiva del Campestre Torreón, con un costo por participantes de 2 mil 500 pesos para los caballeros, así como 2 mil para damas y juveniles.