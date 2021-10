Maestros toman dirección del Instituto 18 de Marzo

Ayer por la mañana, un grupo de maestros del Instituto 18 de Marzo de nivel secundaria y preparatoria tomaron las oficinas de la dirección exigiendo la salida de María de los Ángeles Jáuregui Correa, a quien acusaron de no respetar la Ley Orgánica.

Roberto Carlos Meléndez, maestro inconforme, explicó que aunque la movilización no contemplaba la suspensión de clases a fin de evitar afectaciones en los alumnos, fue la directora quien regresó a los jóvenes. "Hay vacantes de maestros que se han jubilado y que no se han convocado, se está adjudicando atribuciones que no le corresponden como el nombrar al subdirector, lo cual le corresponde al gobernador (José Rosas Aispuro)", dijo.

El docente acusó contubernio con los dirigentes sindicales Roberto Serna y Rubén Carranza en la asignación de plazas y horas clase sin emitir la convocatoria respectiva.

Tras el hecho, intervino el subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés, a fin de escuchar sus inconformidad, aunque aclaró que si es de índole sindical, deberán dirimirlo al interior.

Por su parte, Roberto Serna, secretario general D-II de la Sección 44 SNTE, aseguró que "todo lo que se ha hecho al interior del instituto bajo una Comisión Dictaminadora donde realmente se hace un análisis de todos los movimientos que se hacen en la escuela".