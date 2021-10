Muere indigente en gasolinera

Tremendo susto que se llevaron los trabajadores de una gasolinera en Saltillo luego de percatarse que un conocido indigente estaba en lugar inconsciente.

Los hechos se registraron minutos después de las 12:00 horas de ayer en la gasolinera ubicada en las calles de Presidente Cárdenas e Ignacio Allende, en la colonia Centro de Saltillo, cuando los trabajadores se percataron que el indigente estaba dormido en el césped que hay en la gasolinera y no despertaba.

Al acudir a despertarlo, el hombre no respondía, además de percatarse de que no respiraba, por lo que de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911. A su llegada, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que declararon su muerte.

Se dijo que el hombre, de aproximadamente 60 años de edad, a diario pedía dinero por el sector pero desconocían sus datos; asimismo, trabajadores indicaron que junto al hoy occiso se encontraron algunas bebidas embriagantes, por lo que no se descarta que su muerte haya sido a consecuencia de una congestión alcohólica.