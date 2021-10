El futbolista australiano Josh Cavallo se declara gay y Gerard Piqué le da su apoyo

El jugador australiano del Adelaida United de la Liga Australiana en Primera División, Josh Cavallo, se declaró homosexual, el futbolista lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Hoy, estoy listo para decir algo personal que finalmente me siento cómodo para hablar sobre mi vida. Me siento orgullo de anunciar de manera pública que soy gay. Ha sido un viaje para llegar a este punto de mi vida, no podría estar más feliz con mi decisión de liberarme. He luchado con mi sexualidad por seis años, y hoy orgulloso que hoy puedo dejar esa lucha en paz", dijo.

"Para las personas que me conocen de manera personal, saben que soy reservado. Creciendo siempre me sentí con la necesidad de esconderme porque me sentía avergonzado. Avergonzado de que nunca podría hacer lo que amo y ser gay. Esconder quien soy realmente, para poder seguir el sueño que tuve desde niño, para jugar futbol y ser tratado de equitativamente, nunca se sintió como una realidad", añadió.

"Como un futbolista gay, se que hay jugadores que viven en silencio. Quiero ayudar a cambiar esto, para demostrar que todos son bienvenidos en el juego del futbol y merecen ser ellos mismos".

Ante el mensaje del jugador, grandes estrellas del deporte se pronunciaron para felicitar la decisión de Josh de anunciar su orientación sexual.

Uno de los que felicitaron al futbolista son Antoine Griezmann, quien escribió en Twitter:

"Estoy orgulloso de ti Josh Cavallo"

Otro que se pronunció al respecto fue el Gerard Piqué:

"Oye @JoshuaCavallo No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y ustedes nos están ayudando a seguir adelante"