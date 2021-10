¿Cardi B estará en la cuarta temporada de la serie You?; esto sabemos

Luego de que resurgió un video de un evento de promoción del show del gigante del streaming, en donde el actor reveló que no sabe usar muy bien las redes sociales y señaló de ejemplo a Cardi como alguien que sí.

"Para mi es un lugar lleno de matices y, a pesar de que muchos podrían juzgarlo como payasadas, siento que ella tiene una relación muy auténtica con eso, y creo que es por eso que gusta tanto a la gente".

El video llegó a manos de la rapera por lo que no tardó en reaccionar en Twitter:

"OOOOMMFFFGGGGGG ¡¡¡ÉL ME CONOCE !!! OMMMGGGG !!!!!! Yoooo como si fuera famoso, famoso"

Tras la reacción de Cardi, el protagonista de You se quedó sin palabras y solo respondió: "Yo-"

Después de esta interacción entre los famosos, Penn colocó una foto de Cardi en su perfil, mientras que la rapera hizo lo mismo con una de él.

¿Cardi B en You?

Pero eso no fue todo, Cardi B, sugirió una idea a Netflix para aparecer en la siguiente temporada de la serie. Fue tanto el impacto del comentario de la intérprete de "Be Careful", que en la cuenta oficial de Netflix colocaron en su biografía:

"¡Petición para que Cardi B sea estrella invitada en la cuarta temporada de You!

En el tuit que hizo Cardi explicó la idea inicial de su aparición en la exitosa serie:

"¡Así que es el episodio 1 y estoy en la semana de la moda de París cerrándolo! Me doy la vuelta y ahí estás TÚ. Ok, termínalo @netflix"

