Polémica otra vez en el Cabildo de Torreón

Estalló nuevamente la polémica en el Cabildo de Torreón, pues regidores de oposición hicieron valer su condición de mayoría y votaron en contra de seguir adelante con el desarrollo de la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de hoy miércoles, donde se habrían de analizar los avances de gestión financiera del pasado mes de septiembre y el avance general financiero del tercer trimestre de este 2021.

El regidor de la fracción de Morena, Ignacio Corona, quien pidió el uso de la palabra al arranque de la sesión, señaló que no se podía dar autorización al análisis lo correspondiente al avance de gestión financiera del tercer trimestre de este año, toda vez que “este dictamen fue votado en sentido negativo o en contra por parte de la Comisión de Hacienda”, ello, según señaló el propio edil de Morena, justifica la imposibilidad de que vea avance ante el pleno de Cabildo y en fundamento del Artículo 85 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Torreón.

Lo anterior desató reacciones en defensa del desarrollo de la sesión de Cabildo, en primer lugar fue la síndica de mayoría, Sandra Mijares, quien advirtió que de no discutirse y votarse el asunto en la sesión de Cabildo se correría el riesgo de caer en algún desacato, esto en relación al Código Financiero de Coahuila; no obstante el regidor Ignacio Corona mantuvo su postura en contra y afirmó que dichos riesgos no existen al estar contemplados dentro del Reglamento Interior del Ayuntamiento y en su carácter de primera autoridad.

ALCALDE SE MOLESTA

Luego fue el alcalde Jorge Zermeño quien en tono de molestia, reprochó a Corona y a los ediles de oposición por ejecutar una “segunda intentona que se discute sobre lo mismo, ya en otra ocasión había presentado el regidor estos argumentos, lo que no puede ser es que una comisión esté por encima de las disposiciones y obligaciones que tiene el Ayuntamiento, de presentar las cuentas públicas y los estados financieros. No puede estar por encima el dictamen favorable o desfavorable de una comisión a estas obligaciones, yo creo que es algo que ya lo habíamos discutido y por supuesto, si se pretende sabotear, boicotear, votar en contra en Cabildo, pues háganlo con toda responsabilidad, quienes así lo tengan dispuesto, pero lo que no se puede es evitar una disposición expresa, es una obligación del Ayuntamiento”, sentenció el alcalde.

Pese a ello el regidor Corona mantuvo su postura dirigida a votar en contra de todo el orden del día de la sesión de Cabildo, lo que abrió paso a nuevos reclamos de los ediles del PAN, fue la regidora Thalía Peñaloza quien fue más allá, calificó la actitud del regidor Corona y la intención de la oposición como “una falta de respeto a la ciudadanía”, toda vez que dentro de la sesión estaban contemplados otros pendientes en favor del ordenamiento urbano y actividad comercial en general.

“Me parece que por respeto a la ciudadanía no podemos, a capricho de una persona, votar en contra todo el orden del día, aquí hay ahorita algunos dictámenes de la Comisión de Inspección y de otras direcciones en las que participamos más regidores y regidoras, me parece una falta de respeto a todos los ciudadanos de Torreón, que por capricho ahorita se suspenda toda la sesión solamente por un punto”, reclamó la edil de Acción Nacional.

Pese a los intentos de los ediles de minoría fue finalmente puesto a votación el desarrollo del orden del día de toda la sesión, votaron en contra la totalidad de los ediles del PRI: Dulce Pereda, Alfredo Mafud, Isis Cepeda y Héctor Estrada; además de la fracción de Morena y los llamados independientes: Ignacio Corona, María Elena Mireles, Leonor Jacob, Ignacio García, Javier Gómez, Esteban Soto y Rosa Isela Gallegos.