Lenny Kravitz sorprende desde el desierto de Chihuahua

Este miércoles en intérprete neoyorkino, Lenny Kravitz sorprendió a sus fans mexicanos con una fotografía desde el desierto de Chihuahua.

En la postal tomada por el artista Rodney Burns, aparece el autor de con una águila negra en el brazo.

"Tick tock tick do do do do", escribió en la descripción del post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Sus seguidores de México rápidamente celebraron que se encuentre en tierras nacionales, en lo que parece la filmación de su próximo video musical.

Lenny llega a México a los pocos días después de ofrecer un concierto en Austin, Texas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lenny Kravitz (@lennykravitz)