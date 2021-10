'Temo por mi vida', dice 'Gomita' tras publicar presunta violencia de su padre

Luego de hacer pública la violencia que vive de parte de su padre, Araceli Ordaz, "Gomita" usó sus redes sociales para denunciar que teme por su vida.

En vivo en Instagram, la payasita explicó que mudó su residencia al extranjero por temor a las represalias de su padre, luego de que ella lo denunciara legalmente por violencia intrafamiliar.

"Solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí. Las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar y tampoco te puedes acercar a la casa de mi mamá.

"Déjanos vivir en paz. Me da miedo la vida de mi mamá y la mía. Me entristece vivir con miedo y mi mamá está igual", se le escucha decir con la voz entrecortada.

La también influencer aseguró que por temor cambió de país y tiene bloqueado a su progenitor, Alfredo Ordaz Barajas, pero el hostigamiento ahora lo hace con su mamá.

"Me vine a otro país para que olvidar mis problemas. Quiero salir adelante, comenzar con nueva energía en mi vida y que mi papá dejara de buscarme, ahora está buscando a mi mamá".

Que horrible que el verdugo de tu vida sea tu propio PADRE !! Que horror #Gomita @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/WufuediWmU — JUANGABRIELA JACKSON (@YoZhoy) October 26, 2021

"Mi papá siempre ha sido una persona muy manipuladora. Tiene orden de restricción, no solo conmigo, sino con mi madre y ella sabe que no está sola, ella está en su hogar y yo le he dicho mil veces que salga adelante. Ella me marca y me dice lo que está pasando y a mí me preocupa y me está pidiendo la ayuda. No quiero vivir con miedo y tampoco quiero eso para mi mamá".

"Gomita" afirmó que el objetivo de su papá es separar a la familia.

"Que nos den mucha fuerza para seguir unidos y que mi papá no logre su cometido que es desunir mi familia y mucho menos, que es lo que más me duele, que vaya a dejar en la calle a mis hermanos y no se me hace justo porque han trabajado bastante".

Fredy Ordaz "Lapizito", hermano de la actriz, dijo que desconocía la violencia que sufren su hermana y su mamá y que, cuando se dio el incidente hace unas semanas, él no estaba en su casa.