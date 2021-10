Ajax arma gran evento para anunciar la extensión de contrato de Edson Álvarez

“El Ajax y Edson Álvarez acordaron una extensión de su contrato actual, que se alargaba hasta el 30 de junio de 2024. El nuevo contrato del centrocampista defensivo se ha ampliado por un año, hasta el 30 de junio de 2025”, dijo el equipo en un escueto comunicado.

El Ajax dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con una foto del jugador junto a un texto que decía “El Machín 2025”.

Signing your new contract live in front of your fans.. An unique moment today in the @CruijffArenA!#MásMachín pic.twitter.com/iN9z7Q8xop