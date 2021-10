¿Es un buen tiempo para comprar un auto?

Se acerca el fin de año, una de las épocas en las cuales las personas suelen cambiar su automóvil viejo por un modelo más reciente, o aprovechar el aguinaldo para comprar uno nuevo. Sin embargo, este año la situación es particular.

Antes de tomar la decisión de comprarte un auto nuevo, es importante considerar una serie de factores que se han presentado en los últimos meses. Por ejemplo, en 2021 hay poco inventario en las agencias debido a la baja producción ocasionada por la escasez de semiconductores. Lo anterior significa que si quieres un color en específico o un modelo en particular, es probable que no lo encuentres en las agencias y tengas que esperar hasta tres meses para estrenar.

PRECIO

El costo de los insumos para fabricar autos, como el acero, aluminio y algunas resinas plásticas, se incrementó desde principios de año. Hace unos días, el aluminio superó los 3 mil dólares por tonelada por primera vez en 13 años, mientras que el cobre tocó máximos históricos, de acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres.

Ver más: En Durango proponen eliminar cobro por empadronamiento de autos 'chuecos'

Esto ocasionó que en la primera quincena de octubre el precio promedio de los automóviles en México aumentara 8.6% en comparación con el mismo periodo de 2020, luego de subir 9.5% en marzo. No se veía un aumento parecido de precios desde la primera quincena de octubre de 1999, cuando se incrementaron 9.8%, de acuerdo con cifras del Inegi.

Los seguros también se han encarecido. El precio promedio de los seguros de automóvil subió 8% en la primera quincena de octubre con respecto al mismo periodo de 2020. Es la mayor alza en casi 14 años. En tanto, los aceites lubricantes aumentaron 15%; los neumáticos 13%, y el mantenimiento se incrementó 6.2% durante el periodo referido.

DESCUENTOS

Debido a un menor inventario, casi no hay descuentos por parte de los distribuidores. Generalmente, estas rebajas se dan porque el fabricante ofrece incentivos en el precio para que los concesionarios puedan vender más automóviles. Pero dada la escasez de chips que está frenando la cadena de suministro y la producción de varias automotrices, los distribuidores no tienen tantos coches para vender y no hay incentivos para aprovecharlos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), actualmente, las agencias están operando con tres semanas de inventario, cuando normalmente tenían hasta tres meses de inventario de vehículos.

FINANCIAMIENTO

Ahora es más difícil obtener la aprobación de un crédito automotriz debido al incremento de precio de los vehículos. Los bancos están valorando esos automóviles en 110% o 120% sobre su valor minorista real, de acuerdo con Boston Automotive Consulting.

Probablemente no te des cuenta, pero si los automóviles aumentan su valor, es más difícil obtener un préstamo para adquirirlos con un puntaje de crédito o perfil de consumidor con el que antes sí te hubieran dado el financiamiento. De enero a agosto, BBVA disminuyó 23% el otorgamiento de créditos automotrices, mientras que en Inbursa bajó 15%, en Santander 53% y en Scotiabank 16%.

También debes tener cuidado con los plazos a más de cuatro años, puesto que en los créditos a 60, 70 u 80 meses las mensualidades son bajas, pero el monto de la deuda con el banco llega a superar el propio valor del vehículo.

SEGURIDAD

Por otro lado, si tienes dinero para el enganche y certeza sobre tus ingresos, comprar un auto nuevo es una buena idea, ya que nadie más lo ha usado, tiene cero kilómetros de recorrido y llega directamente de fábrica sin accidentes o maltratado.

Ver más: UCD exige que regularización de vehículos extranjeros sea para todo el país

Además, los autos nuevos son seguros porque cuentan con frenos antibloqueo, alerta de salida del carril, cámaras de reversa, bolsas de aire y es poco probable que se descompongan en poco tiempo. También tienen un consumo más eficiente de gasolina que los seminuevos y cuentan con garantía de cinco a siete años.