Suárez Gomís dará webinar gratis

Héctor Suárez Gomís ofrecerá un webinar gratuito el próximo 28 de octubre con el título provocador de "¿Qué ching... haces aquí?", con el que piensa llevar su filosofía personal de autoconocimiento a más personas de las que aprendieron a transformar en risa sus tragedias personales, mediante su curso virtual de stand up comedy.

Para hacer comedia no hace falta ser chistoso, sino ser honesto. Sobre este principio, el escritor y actor comenzó a impartir cursos de comedia que sin pretenderlo fueron influyendo positivamente en la vida de sus alumnos.

Porque les enseñó a capitalizar las experiencias que los habían hecho sufrir en motivos para hacer reír a otras personas. Aquello se convirtió en un proceso de sanación personal que comenzó cuando Héctor escribió y llevó a escena "El Pelón en sus tiempos de cólera".

La gente se carcajeaba, sí. Pero también se identificaba con aquella historia que aborda los conflictos que conllevan las relaciones entre padres e hijos.

"Fueron más de mil 500 funciones en las que conscientemente me escuché hablar de mi dolor, de mis errores, de mis aciertos, de mis miedos, de mis amores, de lo que me molesta y de lo que amo.

"Me di cuenta de que cuando exteriorizas de manera consciente tu mundo delante de la gente, automáticamente comienzas a ir adentro y fue en ese proceso que yo volví a conectar conmigo y conecté con la gente. Me di cuenta de que hay una gran diferencia entre divertir y conectar", expresa en un comunicado Suárez Gomís. Después de verlo trabajar en escena, la gente que permanecía al final de su monólogo para hacerle preguntas lo inspiró a abrir un curso online que rápidamente le generó una comunidad de más de mil exalumnos que aprendieron a transformar su dolor en comedia honesta.

Entre ellos, estaba un grupo de empresarios que convenció a Héctor Suárez Gomís de llevar su conocimiento a un siguiente nivel: no un curso de comedia, sino algo más ambicioso que será dado a conocer el 28 de octubre a través de este webinar gratuito al que los interesados deben registrarse a través de la página web del escritor y actor. "No, no soy coach ni terapeuta y, mucho menos, un gurú. Simplemente, encontré que, a través de la estructura de la comedia, puedes crecer y si el humor me transformó a mí y a un 70 % de mis alumnos, sé que puede transformar a muchas más personas", explica.