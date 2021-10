Nombres de calles quedan para la posteridad: alcalde de Torreón

Durante la entrega de obras de pavimentación ayer martes en la colonia Paraíso del Nazas de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño Infante recordó los inicios del sector hace más de dos décadas, tiempo en el que no existían servicios públicos y los nombres de las calles simplemente no existían, dijo que en aquel tiempo una de las costumbres de las administraciones del PRI era nombrar vialidades como políticos de ese partido.

De esa forma existen actualmente en Torreón colonias como Carlos Salinas de Gortari, Mario Cepeda, Eduardo Olmos y Humberto Moreira, entre otros, situación que calificó como "ocurrencias" y que durante las gestiones de Acción Nacional se dejaron atrás.

"Me da mucho gusto estar en Paraíso del Nazas porque me consta la lucha de quienes aquí viven. Hace 24 años que fui alcalde de Torreón empezaba esta colonia, me acuerdo que llegaron a la presidencia y me decían: 'oiga, es que no tenemos ni agua, ni drenaje, nada, ningún servicio, ni el nombre de las calles', entonces me llevaban el plan y me decían: 'oiga, ¿qué nombre les ponemos?', yo veía que en la ciudad, cuando uno va a algunas colonias. se encuentra uno la calle Mario Cepeda, la calle Abundio Ramírez, J. Luz Torres, quien sabe quién es, había una colonia que se llamaba Rocío Villarreal, en fin, como que aquí las ocurrencias del PRI estaban en toda la ciudad y yo creo que la ciudad merece respeto", expuso.

Señaló que personalmente no sería capaz de ponerle su nombre a alguna calle, ni siquiera de alguna persona que sigue viva, toda vez que se trata de vialidades que se quedan con ese nombre para la posteridad y que deberían tener una importancia de mayor escala.

"Yo no sería capaz de ponerle el nombre de alguna calle de alguien que está vivo, digo, finalmente los nombres allí quedan para la posteridad… Empezamos a dotarlos de servicios, a que se alinearan, es una bonita colonia", dijo Zermeño Infante respecto a Paraíso del Nazas.

La entrega del pavimento en ese sector se realizó en la calle Océano Atlántico, se trata de un tramo con pintura vial con materiales de alta resistencia, de forma que se mejore el tránsito de vehículos, peatones y ciclistas en ese punto de Torreón, ubicado a tan solo unos metros de la Universidad Autónoma de la Laguna.