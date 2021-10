Exigen justicia para joven agredido por un policía en Durango

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está dando seguimiento al caso de un joven que fue detenido por una falta administrativa y que posteriormente fue golpeado por un Policía Municipal que lo mandó al hospital.

El presidente de dicho organismo, Marco Antonio Güereca Díaz, estableció que acudieron con la persona afectada ya que tuvo un hundimiento de cráneo y se inició una investigación porque había dos posturas: por un lado, agentes de seguridad municipal decían que se había caído; y por otro lado, los padres aseguraban que lo habían golpeado.

Expuso que se pidió al director de Seguridad Pública apoyar a la familia con medicamentos, porque son de escasos recursos económicos. "Ahorita estamos en las primeras etapas de la investigación, recordemos que el año pasado en este informe emití cuatro recomendaciones al Ayuntamiento capitalino y cuatro fueron concretamente a la Dirección de Seguridad Pública en casos connotados como este, la verdad estamos exigiendo justicia y buscando sobre todo la reparación integral. Me dolió y me llamó la atención que esa vez que vimos al joven estaba preocupado más que por su salud, que estaba grave, que estuvo en riesgo, por no poder trabajar y no poder llevar el sustento a su familia, entonces tenemos que hacer justicia en esta situación", indicó.

En entrevista previa a la presentación de su informe en el Congreso del Estado, informó que los cuerpos de seguridad aún son los más señalados aunque hay avances ya que existe disposición de las autoridades por atender las recomendaciones, como en el caso de la Fiscalía que emitió un informe del avance de cumplimiento.