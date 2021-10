No hay ningún faltante: alcalde

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reiteró ayer que "no hay ningún faltante", al ser cuestionado por las observaciones que se han realizado de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hacia la operación financiera del Simas Torreón.

El mandatario indicó que en todos los casos que corresponden a la presente administración, así como a sus organismos descentralizados, se han hecho observaciones que son solamente "de forma", lo que implica que de las arcas públicas no se han utilizado recursos de forma indebida y en su momento la situación será aclarada.

Dijo que en todo caso podrían tratarse de licitaciones o procesos de adquisición de algunos materiales en los que se deben presentar evidencias documentales, lo que no quiere decir que se haya realizado un ejercicio irregular de las finanzas municipales.

"Las observaciones que hay en las auditorías son de forma, no hay ningún faltante ni en obras, ni en compras, lo que me parece irresponsable es que señalen como si hubiera un faltante de obras y de servicios que no, ahí están, se están solventando… Es una exageración, o sea, no hay ningún faltante, ni en compras, ni en obras", detalló.

Zermeño Infante dijo tener la tranquilidad necesaria para concluir sin mayores incidentes su administración municipal, por lo que se dijo dispuesto a que se aclaren ante las instancias correspondientes los procesos municipales dentro del plano financiero.

"No falta nada, todas las obras y todas las compras se han hecho y se han llevado a cabo, el trabajo de la Auditoría, observar las posibles irregularidades que pueda haber, todas (se han contestado), en eso estamos… No hay ningún faltante, no nos hemos robado ni un peso", dijo el alcalde de Torreón.

Finanzas

Niega alcalde Zermeño que se tengan observaciones graves en el tema financiero de su administración. *Afirma que las observaciones que se le han realizado al Ayuntamiento y sus descentralizadas son solamente "de forma". *Confía en que las peticiones de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila serán atendidas y aclaradas de forma adecuada.