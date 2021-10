Taxistas lamentan postura de regidores

El secretario general del Sindicato de Choferes de Taxis, en San Pedro, José Humberto Flores Sánchez, lamentó la postura que tomaron los regidores de no aprobar la prorroga de cuatro meses que solicitaron a la Administración Municipal para el pago de la renovación de las concesiones.

Además culpó a la Dirección de Transporte de no notificarles, con meses de anticipación sobre el trámite, ya que dijo lo hicieron hace unos 15 días, a sabiendas del costo tan elevado de la tramitología.

"Debieron notificarnos por lo menos hace cuatro meses para ir juntando, por que es mucho dinero y nos dicen 15 días antes. ¿De dónde vamos a agarrar de la noche a la mañana ese dinero?, si lo que sacamos es de este trabajo, el carro es nuestro negocio y además hay que sacar para los otros gastos; la gasolina, llantas, los cambios de aceite y lo que va saliendo".

El líder de los transportistas expresó que son de 25 a 28 mil pesos los que tienen que cubrir, pues por la renovación de la concesión son 16 mil 200 pesos, más de 3 a 4 mil 500, dependiendo del modelo del auto el plaqueo, más mil pesos del derecho de ruta, el seguro del auto y del viajero que mínimo es de 3 mil 200, cada uno entre otros pagos que tienen que hacer.

La renovación es por 15 años, ya que hace muchos tiempo únicamente se manejaba un derecho de ruta y las fechas de vencimiento varían, pues hay transportistas que la vigencia se terminó desde agosto, pero deben cumplir con el requisito antes de que concluya el mes de octubre.

Flores Sánchez explicó que se rumora que la negativa de los regidores es por que se tratan de concesiones nuevas, la cual afirmó es mentira, pues la mayoría se les entregaron hace varias décadas y son más de 100 taxistas, además de los concesionarios de rutas urbanas y suburbanas.

"No puede ser posible, que los regidores se pongan en ese plan, no son concesiones nuevas, por que nos dicen que por eso no aprobaron. Estamos conscientes de que tenemos que hacer las renovaciones, pero también ahí la autoridad no está haciendo las cosas bien, por que en Autotransporte debieron ver eso y avisarnos con más tiempo".