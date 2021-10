La Prodecon apoya con cambios por el outsourcing en Coahuila

En términos de la reforma a la subcontratación, la Prodecon apoya a los pagadores de impuestos a quienes no les sea posible darse de alta en el Repse porque su historial patronal o fiscal no esté actualizado, ante el SAT, IMSS o Infonavit, donde se reflejen omisiones del contribuyente por una falta de actualización de parte de las autoridades.

Aarón Huerta Hernández, delegado de la Procuraduría Federal del Contribuyente (Prodecon) en Coahuila, explicó que la reforma buscó acabar con la figura de la subcontratación laboral, comúnmente conocida como outsourcing, al considerar que dañaba los derechos laborales de las personas trabajadoras y disminuía las obligaciones laborales de los patrones para reconocer estos derechos.

Indicó que, en este sentido, se establecieron "nuevas reglas en el juego" para que las personas físicas y morales contraten únicamente la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas.

"Lo que sí se permite... Y en eso hay que tener mucho cuidado, de ahí se desprende el tema del Repse (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas)... Lo que sí se permite es que pueden contratar servicios especializados, lo que quedó prohibido tajantemente es la subcontratación de personal, para actividades descritas en su propio objeto social, de acuerdo al acta constitutiva o en su constancia de situación fiscal", expuso.

Recordó que los contratistas deberán inscribirse en el padrón público denominado Repse, donde los proveedores obtendrán su comprobante para poder ser sujetos de contrataciones.

"La verdad es que sí, el Repse causó mucho revuelo, muchas dudas, por eso Prodecon invita a que se conozcan los aspectos principales de una guía que se emitió por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para cumplir con las obligaciones en materia de registro", dijo.

Huerta Hernández señaló que no es necesaria la inscripción en el Repse si existe la adquisición de bienes con independencia de la relación jurídica contractual y en la cual el contratista esté obligado a su entrega en el centro de trabajo del contratante, y cuando no se proporcione o no se ponga a disposición personal.

El delegado de la Prodecon dijo que los interesados pueden obtener más información en el sitio web de la Procuraduría, en www.prodecon.gob.mx.